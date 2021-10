Il paradiso delle signore non va in onda: perché, il motivo | 29 ottobre 2021

Perché oggi, venerdì 29 ottobre 2021, non va in onda Il paradiso delle signore? La popolare fiction del pomeriggio di Rai 1 oggi non va in onda per lasciare spazio ad uno speciale in diretta del Tg1 per seguire l’arrivo del presidente americano Joe Biden e delle altre delegazioni per il G20 di questo weekend a Roma. Il presidente Usa, dopo aver incontrato in mattinata Papa Francesco, oggi pomeriggio incontra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il paradiso delle signore dunque oggi non va in onda per lasciare spazio allo speciale del Tg1 condotto da Francesco Giorgino su Rai 1.

Cast

Abbiamo visto perché Il paradiso delle signore oggi non va in onda, ma qual è il cast della fiction? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.