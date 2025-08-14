Icona app
TV

Il Padrino – Parte II: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Il padrino – parte II: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 14 agosto 2025, su Rete 4 in prima visione va in onda dalle 21.30 il film Il padrino – Parte II. Si tratta di un film del 1974 diretto da Francis Ford Coppola, e interpretato da Al Pacino. La pellicola è il seguito del celebre Il padrino (1972) vincitore di 6 Oscar e 6 Nomination ai Golden Globe. Nel 1990, verrà seguito da Il padrino – Parte III. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il padrino 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La seconda parte della celebre trilogia affianca la giovinezza di Don Vito Corleone (Robert De Niro) parallelamente alle vicende che coinvolgeranno il figlio Michael (Al Pacino). È il 1901 e il giovane Vito Andolini (Oreste Baldini), dopo aver assistito all’omicidio della sua famiglia di origine, si salva scappando a New York, dove viene registrato con il cognome Corleone. Dapprima lavoratore onesto, subisce le angherie di Fanucci (Gastone Moschin), un boss mafioso locale e decide di ribellarsi, stringendo amicizie con altri malavitosi e iniziando alcune attività criminali. Uccide Fanucci e da lì comincia l’ascesa che lo porterà a diventare il potente boss mafioso Don Vito Corleone, a capo del contrabbando di alcolici e tabacchi, prostituzione, gioco d’azzardo illegale e racket. Ormai adulto e temuto, torna a Corleone e vendica la sua famiglia d’origine uccidendo l’ormai anziano assassino Don Ciccio (Giuseppe Sillato).

Con Michael Corleone, figlio di Don Vito, ci troviamo nel 1958, quando si trasferisce in Nevada per seguire il gioco d’azzardo di Las Vegas e Cuba, ma Hyman Roth (Lee Strasberg), ricco e potente ebreo a capo degli affari loschi cubani, non vede di buon occhio la sua presenza, tanto che cerca di eliminarlo prima con un agguato, poi più subdolamente con un processo per associazione criminale. Michael pianifica la sua vendetta e si trova a fronteggiare anche i tradimenti all’interno della sua famiglia, oltre che la perdita del bambino di cui la moglie Kay (Diane Keaton) è incinta. Proprio con lei avrà un acceso scontro a seguito di una sconcertante rivelazione che cambierà il loro rapporto, già incrinato dall’insofferenza di Kay per la vita violenta e pericolosa del marito e che lei sa già essere il futuro per suoi figli. A questo secondo capitolo de Il Padrino seguirà una terza ed ultima parte, Il Padrino – Parte III, uscito nel 1990.

Il padrino parte II: cast

Ecco il cast completo del film del 1974 Il padrino Parte 2, questa sera su Rete 4. Gli attori e i relativi personaggi:

  • Al Pacino: Michael Corleone
  • Robert Duvall: Tom Hagen
  • Diane Keaton: Kay Adams
  • Robert De Niro: Vito Corleone
  • John Cazale: Fredo Corleone
  • Talia Shire: Connie Corleone
  • Lee Strasberg: Hyman Roth
  • Michael V. Gazzo: Frank Pentangeli
  • G.D. Spradlin: Pat Geary
  • Richard Bright: Al Neri
  • Gastone Moschin: Don Fanucci
  • Tom Rosqui: Rocco Lampone
  • Bruno Kirby: Peter Clemenza
  • Frank Sivero: Genco Abbandando
  • Francesca De Sapio: Carmela Corleone da giovane
  • Morgana King: Carmela Corleone
  • Marianna Hill: Deanna Dunn
  • Leopoldo Trieste: sig. Roberto
  • Dominic Chianese: Johnny Ola
  • Amerigo Tot: Bussetta
  • Troy Donahue: Merle Johnson
  • John Aprea: Salvatore Tessio da giovane
  • Joe Spinell: Willie Cicci

Streaming e tv

Dove vedere Il padrino parte II in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 agosto 2025 – intorno alle ore 21.30 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
