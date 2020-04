Il mostro: trama, cast, trailer e streaming del film di Roberto Benigni

Questa sera, 16 aprile 2020, va in onda in prima serata su Rai 3 il film Il mostro, classico della cinematografia di Roberto Benigni del 1994. Un cult senza tempo, nonostante sia uscito al cinema da più di 25 anni. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Il mostro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il mostro: la trama del film

Protagonista del film è Loris, un quarantenne interpretato da Roberto Benigni, inquilino moroso e odiato dall’amministratore Roccarotta, che vuole sfrattarlo dal suo appartamento, e dai coinquilini coi quali fa a gara a suon di reciproci dispetti. L’uomo inoltre è un occasionale trasportatore di manichini ribelli e per via di una serie di qui pro quo che si incastrano l’uno nell’altro, si vede identificare dal criminologo Paride Taccone nel mostro che terrorizza da tempo il quartiere, seviziando orribilmente alcune donne.

La polizia decide allora di coglierlo in flagrante mettendogli vicino la poliziotta Jessica Rossetti, che viene scelta come subaffittuaria illegale dal presunto “mostro”. Loris ha inoltre un modo di vivere molto eccentrico: esce di casa ogni giorno camminando accovacciato per eludere il portiere, e per poter rincasare senza essere visto usa le scale di un’impalcatura esterna, mentre per fare la spesa ruba il cibo al supermercato mandando in tilt il sistema di allarme.

Jessica – secondo la trama de Il mostro di Benigni – cerca in ogni modo di scatenare il raptus libidinoso di Loris, ma lui resiste alle provocazioni e preferisce concentrarsi sulle vicende del mercato finanziario. Allora il criminologo per incastrarlo si finge sarto e, accompagnato da sua moglie Jolanda, si reca a cena da Loris, e riesce così a visitarlo fingendo di prendergli le misure per un abito, mentre per una serie di divertenti qui pro quo, la moglie è spaventata a morte.

L’indomani Loris, che prende lezioni di cinese da un professore, affronta senza successo l’esame. Frattanto, mentre Jessica rinuncia all’incarico, un’altra donna viene uccisa: la poliziotta si precipita ad arrestare Loris, che si vede inseguito da una folla inferocita, ma riesce a rifugiarsi nella casa dell’insegnante di cinese, il quale risulta il vero colpevole. Il vero mostro viene arrestato grazie a Jessica, la quale si è innamorata di Loris, e ovviamente, viene ricambiata.

Il mostro di Benigni: cast e trailer

Tanti gli attori celebri che prendono parte al film Il mostro, pellicola di grande successo del 1994 diretta da Roberto Benigni. Oltre al regista toscano che interpreta il protagonista Loris, troviamo sua moglie Nicoletta Braschi nei panni della poliziotta Jessica. Ecco tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati:

Roberto Benigni: Loris

Nicoletta Braschi: Jessica Rossetti

Michel Blanc: prof. Paride Taccone

Dominique Lavanant: Jolanda, la moglie di Paride

Jean-Claude Brialy: amministratore Roccarotta

Ivano Marescotti: Pascucci

Franco Mescolini: il professore di cinese

Laurent Spielvogel: commissario Frustalupi

Eugenio Masciari: ispettore

Massimo Girotti: condomino distinto

Vittorio Amandola: antiquario

Rita Di Lernia: moglie dell’antiquario

Roberto Corbiletto: uomo fra la folla

Ecco il trailer del film Il mostro di Benigni in onda stasera, 16 aprile 2020, su Rai 3 dalle 21.20.

Il mostro: curiosità

Uscito il 22 ottobre 1994 nelle sale italiane, la pellicola incassò oltre 35 miliardi di lire (circa 18 milioni di euro), risultando campione d’incassi assoluto nella stagione 1994/1995 davanti al disneyano Il re leone e al film premio Oscar Forrest Gump. Gli attori francesi del cast hanno recitato tutti nella loro lingua madre per poi essere doppiati in italiano.

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 15 aprile 2020: Meraviglie, Tu si que vales, Commissario Maltese Maltese – Il diario del commissario 2, si farà la seconda stagione? Stasera Italia: ospiti, anticipazioni e streaming oggi 15 aprile 2020

Il mostro: dove vedere in tv e in streaming

Come vedere il film Il mostro in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 16 aprile 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming