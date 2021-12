Il mistero della casa del tempo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 17 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il mistero della casa del tempo, film del 2018 diretto da Eli Roth. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo La pendola magica del 1973 scritto da John Bellairs ed illustrato da Edward Gorey. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1955. Dopo la morte dei genitori, il giovane Lewis Barnavelt si trasferisce da New York all’immaginaria cittadina di New Zebedee, andando ad abitare nella casa dello zio Jonathan Barnavelt. Questi si rivela subito molto eccentrico. Anche la casa appare molto inquietante; inoltre è piena di orologi. Qui Lewis fa la conoscenza della simpatica vicina dello zio, la signora Florence Zimmerman, che offre spesso il suo aiuto. Con il passare dei giorni, Lewis inizia a notare strani fenomeni all’interno della casa: finestre a vetri colorati che cambiano e mobili che si muovono. Nella nuova scuola viene ignorato e umiliato da tutti i compagni, ma non da Tarby, un ragazzino che temporaneamente si dimostra amico. Una notte Lewis si sveglia e segue lo zio, che ha in mano un’ascia. Pensando che lo zio voglia ucciderlo, scappa terrorizzato; ma Jonathan lo rassicura, spiegandogli infine la verità. Gli dice di essere uno stregone, buono ma poco abile e che anche la signora Zimmermann è una strega, più brava di lui ma ultimamente sembra aver perso potere. Il precedente proprietario della casa, Isaac Izard, un suo vecchio collega, era a sua volta uno stregone. Questi, però, dopo esser tornato dalla guerra era cambiato, diventando malvagio; un anno prima aveva ucciso per sbaglio sé stesso e sua moglie Selena . La casa era passata poi a Jonathan; all’interno Isaac aveva nascosto un orologio, il cui ticchettio sembra provenire da ogni muro. Ora Jonathan lo cerca per distruggerlo, convinto che non sia niente di buono. Lo zio inoltre vuole addestrare Lewis perché diventi uno stregone.

Il mistero della casa del tempo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Il mistero della casa del tempo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jack Black: Jonathan Barnavelt

Cate Blanchett: Florence Zimmerman

Owen Vaccaro: Lewis Barnavelt

Kyle MacLachlan: Isaac Izard

Colleen Camp: Mrs. Hanchett

Renée Elise Goldsberry: Selena Izard

Vanessa Anne Williams: Rose Rita Pottinger

Sunny Suljic: Tarby Corrigan

Lorenza Izzo: Mrs. Barnavelt

Streaming e tv

Dove vedere Il mistero della casa del tempo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.