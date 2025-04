Il miracolo di Sharon: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, sabato 19 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il miracolo di Sharon (Ordinary Angels), film del 2024 diretto da Jon Gunn con protagonista Hilary Swank, basato su una storia vera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Louisville, 1994. Sharon Stevens è una parrucchiera di mezza età, abbandonata anni prima dal marito e con un figlio ormai adulto che non le vuole più parlare. Cercando una ragione di vita che la distolga dall’alcolismo in cui è caduta, Sharon prova a rendersi socialmente utile, interessandosi a un caso di cui ha letto sul giornale locale: la piccola Michelle Schmitt, che ha perso da poco la madre e che è affetta da atresia biliare. Sharon organizza una colletta per aiutare finanziariamente Ed, il padre della piccola, e lo sostiene sempre più con nuove idee e iniziative per affrontare le spese e le difficoltà legate alla cura di Michelle, che necessita di un trapianto di fegato.

Il miracolo di Sharon: il cast

Abbiamo visto la trama de Il miracolo di Sharon, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hilary Swank: Sharon Stevens

Alan Ritchson: Ed Schmitt

Emily Mitchell: Michelle Schmitt

Skywalker Hughes: Ashley Schmitt

Nancy Travis: Barbara

Tamala Jones: Rose

Drew Powell: pastore Dave

Nancy Sorel: Virginia

Amy Acker: Theresa

Dempsey Bryk: Derek

Streaming e tv

Dove vedere Il miracolo di Sharon in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 19 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.