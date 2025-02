Il mio nome è vendetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il mio nome è vendetta, film del 2022 diretto da Cosimo Gomez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Santo, ex sicario per conto della ‘ndrangheta, vive tranquillamente in Trentino con la sua famiglia. Scovato però da due criminali, che sterminano parte della sua famiglia, fugge a Milano insieme alla figlia Sofia. I due organizzano insieme la loro vendetta.

Il mio nome è vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama de Il mio mondo è vendetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Santo Romeo / Domenico Franzè

Ginevra Francesconi: Sofia Romeo

Alessio Praticò: Michele Lo Bianco

Francesco Villano: Rudi Crisarà

Gabriele Falsetta: Luigi Ferrario

Marcello Mazzarella: Vituzzo

Mauro Lamanna: Marino Gallo

Sinja Dieks: Ingrid Gruber

Luca Zamperoni: Patrick Gruber

Remo Girone: don Angelo Lo Bianco

Isnaba Na Montche: Hakim

Liyu Jin: signora cinese

Emma Nitti: poliziotta

Streaming e tv

Dove vedere Il mio nome è vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RiaPlay.it.