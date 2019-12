Il mio nome è Thomas: la trama del film dedicato a Bud Spencer

Il mio nome è Thomas: la trama del film

IL MIO NOME È THOMAS TRAMA – Questa sera, 29 dicembre 2019, su Rai 1 va in onda il film di Terence Hill dedicato all’amico Bud Spencer dal titolo “Il mio nome è Thomas”. Una pellicola che racconta le avventure di un motociclista molto particolare. Ma vediamo insieme la trama del film.

Il motociclista Thomas (Terence Hill), in sella alla sua Harley-Davidson, si reca nel deserto dell’Andalusia per ritrovare il suo vero io. Lungo il percorso incontra Lucia (Veronica Benedetta Bitto), una giovane ragazza che gli chiede di accompagnarla sulla sua moto verso sud. Inizialmente Thomas rifiuta, ma subito dopo salva la ragazza da due uomini che volevano darle una lezione per avergli rubato il portafogli e la accompagna fin dove lei desidera, per poi salire sul traghetto per la Spagna. A sorpresa però Lucia è salita anch’essa sul traghetto, giustificandosi con Thomas dicendogli di dover andare a trovare una zia in Spagna.

Mentre Lucia dorme, Thomas nota delle ferite sui polsi della ragazza, segno di un tentato suicidio motivato dal passato tormentato della ragazza. Da quel momento Lucia e Thomas cominciano a fare amicizia fin quando, a seguito di un litigio, la ragazza si arrabbia e gli ordina di andarsene. Appena partito Thomas avverte che Lucia è in pericolo, torna indietro e scopre che involontariamente la ragazza ha dato fuoco alla sua stanza. Una volta salvata la saluta per proseguire il suo viaggio.

Dopo alcuni giorni, Thomas raggiunge il deserto dell’Andalusia dove decide di prendere alloggio. Il giorno dopo Thomas scopre che Lucia lo ha raggiunto fin lì, e da quel momento i due cominciano a conoscersi sul serio, scoprendo di essere preziosi l’uno per l’altra. Tale amicizia è costellata anche da un ennesimo litigio tra i due, in cui Lucia scappa con la moto di Thomas, che è costretto ad attraversare il deserto a piedi per raggiungerla, riuscendo poi a perdonarla dopo averla sentita suonare il flauto, strumento che la ragazza suona con grande armonia.

Una sera la ragazza torna a trovare Thomas, ma mentre i due parlano Lucia, cardiopatica, ha un malore. In punto di morte, chiede a Thomas di stringerle la mano e spira serena guardando il cielo e rimembrando le parole del libro di Carretto, molto amato da entrambi. Sconvolto, Thomas torna in Italia dove qualche giorno dopo sente lo spirito di Lucia in sella insieme a lui sulla sua moto…

