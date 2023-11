Il metodo Fenoglio: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo de Il metodo Fenoglio, la serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Maresciallo Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli: Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua: Serena Morandi

Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo

Michele Venitucci: Vito Lopez

Marcello Prayer: Nicola Grimaldi

Bianca Nappi: Tonia Grimaldi

Francesco Foti: Valente

Francesco Centorame: Montemurro

Alessandro Carbonara: Grandolfo

Pio Stellaccio: Savicchio

Gianpiero Borgia: Cutrone

Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) de Il metodo Fenoglio, ma qual è la trama della serie tv? L’azione prende il via nel 1991, a Bari. Il maresciallo Fenoglio fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, al quale apporta un acuto istinto investigativo e un profondo rispetto per la legge e la verità, anche se la sua capacità di calarsi nei panni degli altri, criminali compresi, lo mette spesso in aperto conflitto con i superiori. Nei giorni successivi all’incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore pulsante della città di Bari, la tensione è alle stelle: agguati, uccisioni e casi di lupara bianca creano un clima di terrore che rende impossibile la vita in città. E Fenoglio non riesce a decifrare le ragioni di quell’esplosione di violenza senza precedenti. Fino a quando non emerge un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e spietato del territorio, è stato sequestrato.