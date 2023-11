Il metodo Fenoglio: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Da lunedì 27 novembre 2023 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il metodo Fenoglio, serie tv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio che con Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa ne firma la sceneggiatura. Alla regia Alessandro Casale. Protagonista Alessio Boni nei panni del maresciallo piemontese Pietro Fenoglio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’azione prende il via nel 1991, a Bari. Il maresciallo Fenoglio fa parte del Nucleo Operativo dei Carabinieri, al quale apporta un acuto istinto investigativo e un profondo rispetto per la legge e la verità, anche se la sua capacità di calarsi nei panni degli altri, criminali compresi, lo mette spesso in aperto conflitto con i superiori. Nei giorni successivi all’incendio doloso del Teatro Petruzzelli, cuore pulsante della città di Bari, la tensione è alle stelle: agguati, uccisioni e casi di lupara bianca creano un clima di terrore che rende impossibile la vita in città. E Fenoglio non riesce a decifrare le ragioni di quell’esplosione di violenza senza precedenti. Fino a quando non emerge un fatto inatteso e sconvolgente: il figlio di Nicola Grimaldi, il boss più potente e spietato del territorio, è stato sequestrato.

Il sospetto che la criminalità locale non sia più composta solo da un manipolo di bande rivali, ma che sia nata una vera e propria mafia barese si fa sempre più pressante. Le indagini di Fenoglio però non trovano ancora riscontri pratici e vedono l’opposizione dei suoi superiori. In collaborazione con l’appuntato Pellecchia, i cui modi spicci si scontrano con l’atteggiamento legalitario del suo superiore, e con la scontrosa e carismatica PM Gemma D’Angelo, Fenoglio scopre che il boss Grimaldi ha pagato un riscatto per riavere suo figlio, ma il bambino non è mai tornato a casa. I sospetti si concentrano su Vito Lopez, ex braccio destro del boss Grimaldi: l’amicizia che li ha legati per anni è infatti entrata in crisi ed è sfociata in una lotta fratricida e mortale. Ma è davvero Lopez l’artefice della faida oppure è solo un ennesimo capro espiatorio? La domanda tormenta Fenoglio, mentre sull’orizzonte sempre più cupo delle vicende nazionali si consuma l’attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri mafiosi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

Il metodo Fenoglio: il cast

Abbiamo visto la trama de Il metodo Fenoglio, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Maresciallo Pietro Fenoglio

Paolo Sassanelli: Antonio Pellecchia

Giulia Bevilacqua: Serena Morandi

Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo

Michele Venitucci: Vito Lopez

Marcello Prayer: Nicola Grimaldi

Bianca Nappi: Tonia Grimaldi

Francesco Foti: Valente

Francesco Centorame: Montemurro

Alessandro Carbonara: Grandolfo

Pio Stellaccio: Savicchio

Gianpiero Borgia: Cutrone

Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond

Location

Ma dove è stata girata (location) Il metodo Fenoglio? La serie tv è stata girata a Bari, con alcune riprese anche a Mola di Bari. Storia vera? No, il personaggio di Pietro Fenoglio è stato inventato da Gianrico Carofiglio, ma gli eventi che vengono raccontati nella serie, come l’incendio del Teatro Petruzzelli e gli attacchi allo Stato di Cosa Nostra (con gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e delle loro scorte) fanno tristemente parte della Storia del nostro Paese.

Il metodo Fenoglio: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il metodo Fenoglio su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 27 novembre 2023; la quarta e ultima lunedì 18 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 27 novembre 2023

Seconda puntata: lunedì 4 dicembre 2023

Terza puntata: lunedì 11 dicembre 2023

Quarta puntata: lunedì 18 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Il metodo Fenoglio in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.