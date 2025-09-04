Il marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film con Alberto Sordi
Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il marchese del Grillo, film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua aristocratica famiglia, composta da personaggi stravaganti e chiusi al mondo esterno. Il ricco nobile proprietario terriero è in grado sempre di uscire con umorismo e in maniera rocambolesca dalle tante e impensabili situazioni durante tutta la commedia, sfruttando senza vergogna anche le conoscenze dell’alta borghesia spesso compiacente (ne è l’esempio la scena del tribunale con la condanna alla gogna dell’ebanista ebreo Aronne Piperno).
Un incontro casuale con un povero carbonaio alcolizzato, Gasperino, suo perfetto sosia, ispira il nobile a coronare il suo repertorio burlesco. In varie situazioni egli arriva a coinvolgere il Pontefice in nome di una giustizia e di un rinnovamento sempre invocati ma che mai riescono seriamente a impensierire l’audace e brillante “Sor Marchese”: nel finale infatti, dopo una finta condanna alla ghigliottina inflittagli da Pio VII, viene graziato da quest’ultimo, che gli concede di riprendere il suo posto tra i Sediari pontifici.
Il marchese del Grillo: il cast del film
Abbiamo visto la trama de Il marchese del Grillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alberto Sordi: Onofrio del Grillo / Gasperino
- Paolo Stoppa: Papa Pio VII
- Giorgio Gobbi: Ricciotto
- Elena Daskowa Valenzano: Marchesa del Grillo
- Caroline Berg: Olimpia Martin
- Riccardo Billi: Aronne Piperno
- Flavio Bucci: don Bastiano
- Camillo Milli: Giulio Gabrielli il Giovane
- Cochi Ponzoni: conte Rambaldo
- Marc Porel: capitano Blanchard
- Pietro Tordi: mons. Terenzio del Grillo
- Leopoldo Trieste: don Sabino
- Salvatore Jacono: bargello
- Marina Confalone: Camilla del Grillo sorella del marchese
- Isabelle Linnartz: Genuflessa, cugina del marchese
- Elisa Mainardi: moglie di Gasperino
- Isabella De Bernardi: figlia di Gasperino
- Alfredo Cohen: cantante castrato
- Tommaso Bianco: amministratore
- Elena Fiore: Anita
- Angela Campanella: Faustina
Streaming e tv
Dove vedere Il marchese del Grillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.