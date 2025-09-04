Il marchese del Grillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4 con Alberto Sordi

Questa sera, giovedì 4 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il marchese del Grillo, film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei quali risulta spesso vittima la sua aristocratica famiglia, composta da personaggi stravaganti e chiusi al mondo esterno. Il ricco nobile proprietario terriero è in grado sempre di uscire con umorismo e in maniera rocambolesca dalle tante e impensabili situazioni durante tutta la commedia, sfruttando senza vergogna anche le conoscenze dell’alta borghesia spesso compiacente (ne è l’esempio la scena del tribunale con la condanna alla gogna dell’ebanista ebreo Aronne Piperno).

Un incontro casuale con un povero carbonaio alcolizzato, Gasperino, suo perfetto sosia, ispira il nobile a coronare il suo repertorio burlesco. In varie situazioni egli arriva a coinvolgere il Pontefice in nome di una giustizia e di un rinnovamento sempre invocati ma che mai riescono seriamente a impensierire l’audace e brillante “Sor Marchese”: nel finale infatti, dopo una finta condanna alla ghigliottina inflittagli da Pio VII, viene graziato da quest’ultimo, che gli concede di riprendere il suo posto tra i Sediari pontifici.

Il marchese del Grillo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il marchese del Grillo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alberto Sordi: Onofrio del Grillo / Gasperino

Paolo Stoppa: Papa Pio VII

Giorgio Gobbi: Ricciotto

Elena Daskowa Valenzano: Marchesa del Grillo

Caroline Berg: Olimpia Martin

Riccardo Billi: Aronne Piperno

Flavio Bucci: don Bastiano

Camillo Milli: Giulio Gabrielli il Giovane

Cochi Ponzoni: conte Rambaldo

Marc Porel: capitano Blanchard

Pietro Tordi: mons. Terenzio del Grillo

Leopoldo Trieste: don Sabino

Salvatore Jacono: bargello

Marina Confalone: Camilla del Grillo sorella del marchese

Isabelle Linnartz: Genuflessa, cugina del marchese

Elisa Mainardi: moglie di Gasperino

Isabella De Bernardi: figlia di Gasperino

Alfredo Cohen: cantante castrato

Tommaso Bianco: amministratore

Elena Fiore: Anita

Angela Campanella: Faustina

Streaming e tv

Dove vedere Il marchese del Grillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.