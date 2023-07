Il maledetto United: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 23 luglio 2023, alle ore 21.15, va in onda il film Il maledetto United, pellicola del 2009 diretta da Tom Hooper, con Michael Sheen e Jim Broadbent. La sceneggiatura è basata sull’omonimo romanzo di David Peace. Il film racconta i 44 giorni da allenatore del Leeds United dell’ex calciatore Brian Clough, successore dell’odiato Don Revie sulla panchina del club. Il suo carattere e le sue bizzarrie lo resero un’icona del calcio inglese negli anni Settanta. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Brian Clough (Micheal Sheen) è un ex calciatore e allenatore storico del Derby County, una squadra inglese che milita da anni nelle leghe minori. Brian nutre un odio viscerale nei confronti del Leeds United, a causa dello stile di gioco violento e del suo allenatore storico, Don Revie (Colm Meaney). L’astio di Clough ha radici profonde: il Leeds United e il Derby County si erano infatti incontrati in una partita di Coppa d’Inghilterra, persa 2-0. Piuttosto che essere deluso per la sconfitta – prevedibile a causa dello scarso valore tecnico del Derby – Clough si legò al dito la mancata stretta di mano al termine del match da parte dell’allenatore avversario. Da quel momento, Brian e il suo assistente Peter Taylor (Timothy Spall) lavorano giorno e notte per costruire una squadra competitiva in grado di battere il Leeds.

I due ingaggiano dunque il veterano Dave Mackay e molti altri giocatori promettenti. Il presidente Sam Longson (Jim Broadbent) è estremamente preoccupato per il rischioso investimento e per il fatto che Clough non lo abbia consultato prima di concludere la trattativa per il calciatore. Tuttavia, il Derby County disputa un ottimo campionato e viene promosso in prima divisione. Purtroppo, la prima partita contro il Leeds United decreta una sconfitta pesantissima per Clough, che però non si dà per vinto. Il desiderio di rivalsa costerà caro al talentuoso ma orgoglioso allenatore.

Il maledetto United: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il maledetto United? Troviamo attori noti come Michael Sheen, Jim Broadbent, Timothy Spall, Stephen Graham, Colm Meaney, Martin Compston, Brian McCardie. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Michael Sheen: Brian Clough

Timothy Spall: Peter Thomas Taylor

Colm Meaney: Don Revie

Jim Broadbent: Sam Longson

Stephen Graham: Billy Bremner

Maurice Roëve: Jimmy Gordon

Elizabeth Carling: Barbara Clough

Streaming e tv

Dove vedere Il maledetto United in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 23 luglio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.