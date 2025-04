Il lupo e il leone: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, domenica 20 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il lupo e il leone, film del 2021 diretto da Gilles de Maistre. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte del nonno, Alma torna nei boschi canadesi dove ha trascorso la sua infanzia. Qui trova la lupa a cui suo nonno era solito dare ospitalità. Durante un temporale Alma trova un cucciolo di leone, mentre la lupa dà alla luce il suo piccolo. Il cucciolo di leone e il cucciolo di lupo diventano inseparabili. Ma quando la lupa scompare, Alma cercherà in tutti i modi di occuparsi del leoncino e del lupacchiotto.

Il lupo e il leone: il cast

Abbiamo visto la trama de Il lupo e il leone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Molly Kunz: Alma

Graham Greene: Joe

Charlie Carrick: Ellick “Eli”

Mylène Dinh-Robic: Preside dell’Accademia Musicale

Rebecca Croll: Ysae

Evan Buliung: Allan

Rhys Slack: Rapha

Derek Johns: Charles

Victor Cornfoot: Jack

Daniel Brochu: sig. Mitchell

Jean Drolet: nonno di Alma

Streaming e tv

Dove vedere Il lupo e il leone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 20 aprile 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.