Il giro del mondo in 80 giorni: trama, cast, quante puntate e streaming della serie su Rai 2

Questa sera, 27 dicembre 2023, su Rai 2 va in onda la prima puntata di Il giro del mondo in 80 giorni, la nuova serie in quattro puntate, per un totale di otto episodi, in prima serata dalle 21.20, ogni mercoledì e venerdì. Vediamo insieme la trama, il cast, quante puntate e dove vedere in streaming Il giro del mondo in 80 giorni.

Trama

Londra, 1872. Phileas Fogg, seduto come sempre sul divano del Reform Club, legge un articolo su quanto il progresso tecnologico abbia cambiato il modo di viaggiare. La sua naturale flemma, però, quel giorno viene incrinata da una cartolina ricevuta da una donna amata e poi perduta, un messaggio conciso che ha il potere di sconvolgerlo. Sarà proprio quella cartolina ad indurlo a lanciare una scommessa pressoché impossibile: circumnavigare il globo in appena 80 giorni.

Dopo aver passato gli ultimi vent’anni comodamente adagiato sul divano di pelle del club, Phileas Fogg dovrà fare appello a tutta la sua capacità di resistenza, adattamento e improvvisazione, contando sull’aiuto dell’astuto valletto francese Passepartout. Si unirà al loro viaggio anche l’intrepida Abigail Fix, la giornalista del Daily Telegraph, autrice dell’articolo letto da Fogg, nonché ideatrice dell’avventura che li vedrà uniti.

Il giro del mondo in 80 giorni non è solo un viaggio romantico e straordinario. È un susseguirsi di avventure che permetteranno a Fogg, Fix e Passepartout di scoprire l’importanza della fiducia, della tolleranza e – attraverso l’incredibile varietà di usi e costumi – una più ampia visione del mondo e dell’amore. I tre personaggi feriti e disincantati che lasciano l’Inghilterra per compiere il loro viaggio diventeranno anime appassionate e innamorate della straordinaria avventura della vita.

Il giro del mondo in 80 giorni: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie Il giro del mondo in 80 giorni? Ecco gli attori protagonisti. Interpretata, tra gli altri da David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch e diretta da Steve Barron, Brian Kelly, Charles Beeson, la serie è coprodotta da Slim Film + Television e Federation Entertainment per l’Alleanza Europea formata da Rai, France Télévisions e Zdf.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast, ma quante puntate sono previste per Il giro del mondo in 80 giorni? In tutto quattro puntate, con la messa in onda di due episodi ciascuno, per un totale di otto. La serie va in onda per due settimane ogni mercoledì e venerdì. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 27 dicembre 2023

Seconda puntata: 29 dicembre 2023

Terza puntata: 3 gennaio 2024

Quarta puntata: 5 gennaio 2024

Streaming e tv

Dove vedere Il giro del mondo in 80 giorni in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 dal 27 dicembre 2023 alle ore 21.20 e in streaming su Rai Play.