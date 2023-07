Il giovane Montalbano: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Il giovane Montalbano, la prima stagione in replica su Rai 1? La serie tv, prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1, è il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. In tutto andranno in onda sei puntate: la prima lunedì 3 luglio 2023; la sesta e ultima lunedì 7 agosto 2023. Non è chiaro se successivamente la Rai manderà in onda o meno anche la seconda stagione, anch’essa composta da sei puntate. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 3 luglio 2023

Seconda puntata: lunedì 10 luglio 2023

Terza puntata: lunedì 17 luglio 2023

Quarta puntata: lunedì 24 luglio 2023

Quinta puntata: lunedì 31 luglio 2023

Sesta puntata: lunedì 7 agosto 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de Il giovane Montalbano su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Il giovane Montalbano, ma dove vederle in replica in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica su Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere la serie tv anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.