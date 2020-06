Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (seconda) puntata

Cosa succederà nella prossima puntata de Il giovane Montalbano? Quando andrà in onda? La puntata “Capodanno” de Il giovane Montalbano, la seconda di sei, andrà in onda lunedì 8 giugno 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 e vedrà il nostro commissario indagare su un delitto avvenuto nella notte di Capodanno del 1991 proprio nell’albergo dove alloggia. Oltre a questo, Montalbano dovrà anche rimediare al non aver fatto gli auguri al padre. Sul lavoro conosce intanto farà la conoscenza del medico legale Pasquano, con cui non riesce ad entrare in confidenza. Nel corso delle indagini sull’omicidio, il commissario entrerà in contatto con Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella, proprio l’abitazione che il giovane Montalbano ha adocchiato da tempo, e dove sogna di andare a vivere… La casa non è abitata e Salvo riesce ad affittarla, con Adelina, la madre di Cirrinciò, che l’aiuta nelle faccende domestiche. Quando però la fidanzata Mery incomincia a voler fare progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo si tirerà indietro e deciderà di lasciarla…

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il giovane Montalbano? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) e dovrebbero andare in onda per sei lunedì consecutivi (il 6 luglio l’ultimo episodio). Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (La prima indagine di Montalbano): lunedì 1 giugno 2020

Secondo episodio (Capodanno): lunedì 8 giugno 2020

Terzo episodio (Ritorno alle origini): lunedì 15 giugno 2020

Quarto episodio (Ferito a morte): lunedì 22 giugno 2020

Quinto episodio (Il terzo segreto): lunedì 29 giugno 2020

Sesto episodio (Sette lunedì): lunedì 6 luglio 2020

Attenzione: la programmazione potrebbe subire delle modifiche.

