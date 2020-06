Il giovane Montalbano: anticipazioni prossima (quinta) puntata

Cosa succederà nella prossima puntata de Il giovane Montalbano? Quando andrà in onda? La puntata “Il terzo segreto” de Il giovane Montalbano, la quinta di sei, andrà in onda lunedì 29 giugno 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 e vedrà il nostro commissario ormai ben ambientato nel suo nuovo ruolo e nei nuovi posti, ma, nonostante tutto, è tormentato da incubi sulla morte delle persone a lui care. Intanto, è riuscito a far assegnare al suo commissariato un nuovo giovane ispettore, Giuseppe Fazio, figlio di Carmine. Mentre indaga sulla sparizione della bacheca comunale con le pubblicazioni di matrimonio, Montalbano riceve una lettera anonima che preannuncia un incidente in cantiere. Si trova così alle prese con una strana serie di morti bianche che ben presto si dimostreranno unite da un particolare filo conduttore…

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni sulla prossima puntata de Il giovane Montalbano (in onda il 29 giugno), ma quante puntate sono previste? La prima stagione del Il giovane Montalbano è composta in tutto da 6 episodi (puntate o film) che andranno in onda per sei lunedì consecutivi (il 6 luglio l’ultimo episodio). Di seguito la programmazione completa:

Primo episodio (La prima indagine di Montalbano): lunedì 1 giugno 2020 TRASMESSO

Secondo episodio (Capodanno): lunedì 8 giugno 2020 TRASMESSO

Terzo episodio (Ritorno alle origini): lunedì 15 giugno 2020 TRASMESSO

Quarto episodio (Ferito a morte): lunedì 22 giugno 2020 TRASMESSO

Quinto episodio (Il terzo segreto): lunedì 29 giugno 2020

Sesto episodio (Sette lunedì): lunedì 6 luglio 2020

Attenzione: la programmazione potrebbe subire delle modifiche.

