Il giovane Montalbano – La stanza numero 2: il cast completo

LA STANZA NUMERO 2 CAST – Stasera, venerdì 17 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – La stanza numero 2, secondo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – La stanza numero due (2)? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (seconda stagione): Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

La stanza numero 2: il cast (attori)

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, venerdì 17 luglio 2020, La stanza numero 2, oltre agli attori principali, saranno presenti: Enrico Lo Verso (Ettore Manganaro), Antonio Alveario (Aurelio Ciulla) e Nicola Rignanese (Saverio Custunaci).

Il giovane Montalbano – La stanza numero 2: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio La stanza numero 2? Questa sera l’hotel Riviera va a fuoco sotto gli occhi del commissario Montalbano che tenta senza successo di salvare un cliente. L’incendio è di natura dolosa; il proprietario, Aurelio Ciulla, è assicurato ma dimostra la sua estraneità alla devastazione dell’albergo. Le indagini si muovono scavando nella vita privata di alcuni clienti scampati al fuoco, mentre una pista porta Montalbano a contatto con Saverio Custonaci, un negoziatore immobiliare che si è riciclato come mediatore fra interessi mafiosi, e che ultimamente è intervenuto come paciere fra le due cosche rivali dei Cuffaro e dei Sinagra. Intanto, mentre proseguono i preparativi per il matrimonio fra Montalbano e la sua fidanzata Livia, avviene l’esecuzione di stampo mafioso di un uomo dei Cuffaro, che sembrerebbe dimostrare il fallimento dell’opera di mediazione. Sempre più prepotente emerge l’enigma della stanza numero 2, su cui si accentrano le attenzioni della Polizia per capire se uno dei clienti potesse essere il bersaglio del fuoco…

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – La stanza numero 2 in tv e live streaming? Il secondo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 17 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

