Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast completo

L’UOMO CHE ANDAVA APPRESSO AI FUNERALI CAST – Stasera, lunedì 13 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali, primo episodio della serie tv prequel del Commissario Montalbano. Nel film al posto di Luca Zingaretti c’è Michele Riondino che interpreta il Commissario più amato della tv quando era giovane. Ma qual è il cast completo del film Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali? Di seguito tutti gli attori presenti nel film (seconda stagione):

Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Sarah Felberbaum, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Katia Greco, Valentina D’Agostino, Pier Luigi Misasi, Pietro De Silva, Gianfilippo Imparato, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Alessandra Mortelliti, Vincenzo Ferrera, Antonio Giordano, Filippo Dini, Tea Falco, Rocco Tommaso Cicarelli, Edoardo Saitta, Massimiliano Davoli, Nino D’Agata, Giorgia Sinicorni, Perla Giordano, Fabrizio Romano, Corrado Invernizzi, Sergio Graziani.

L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast (attori)

Nell’episodio de Il giovane Montalbano in onda stasera, lunedì 13 lunedì 2020, L’uomo che andava incontro ai funerali, oltre agli attori principali, saranno presenti: Serena Iansiti (Stella Parenti), Ottavio Amato (Ernesto Guarraci), Bruno Torrisi (Jacopo Cutufà), Giovanna Drauss Di Rauso (Marisa Lo Schiavo) e Felice Modica (Pasqualino Cutufà)

Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: la trama

Abbiamo visto il cast de Il giovane Montalbano, ma qual è la trama dell’episodio L’uomo che andava appresso ai funerali? L’inspiegabile omicidio di Pasqualino Cutufà, cinquantenne ucciso a freddo con un colpo di pistola al capo, meraviglia tutti coloro che lo avevano conosciuto come persona mite e riservata che aveva l’innocua mania di seguire i carri funebri. L’evento parrebbe legato al geometra Guarraci, ex imprenditore edile oramai in bancarotta, che nel passato era stato datore di lavoro della vittima con la quale aveva ancora un contenzioso lavorativo aperto. Il geometra durante il confronto con gli inquirenti manifesta il sospetto che sua moglie, irreperibile da qualche ora, possa essere stata oggetto di un rapimento. La donna, che al momento della sparizione era diretta dalla sorella e portava con sé una borsa contenente una cifra ingente in contanti, dopo nove giorni dalla scomparsa viene ritrovata morta e l’autopsia rivela che è stata uccisa per strangolamento il giorno stesso del suo sequestro.

Dove vedere il film in tv e streaming

Dove vedere Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali in tv e live streaming? Il primo episodio del prequel del Commissario Montalbano va in onda in replica oggi – 13 luglio 2020 – su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni Il colpevole: trama, cast e streaming del film