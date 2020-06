Il gioco del tradimento: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il gioco del tradimento, film drammatico del 2015 diretto da Christie Will, con Rachel Hunter e Clayton Chitty. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo del film Il gioco del tradimento? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lily Helms, moglie e madre, si ritrova spesso da sola a causa dei frequenti viaggi del marito che lo costringono ad allontanarsi per lunghi periodi da casa. L’insegnante di suo figlio, Grayson Kendall, inizia a corteggiarla e i due intrecciano una relazione che Lily prova faticosamente a tenere segreta. Ma il peso del tradimento si fa troppo grande e lei pone fine al rapporto. Questo però scatena la follia di Grayson che inizia a perseguitarla e ossessionarla con ogni mezzo possibile per convincerla a tornare con lui…

Il gioco del tradimento: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de Il gioco del tradimento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rachel Hunter – Lily Helms

Clayton Chitty– Grayson Kendall

Lane Edwards – Peter

Miranda Frigon – Ellie

Chelan Simmons – Courtney Brixton

Carter Ryan Evancic – Ash

Nelson Wong – Dottore

Doron Bell – Cop

Beverley Elliott – Sophie

Daniella Evangelista – Rose Kendall

Christina Jastrzembska – Mrs. Jenkins

Bailey Skodje – Beth Kendall

Barbara Wallace – Edith

Loretta Walsh – Wendy

La colonna sonora è affidata a Shane Chesnut e Russ Howard.

Trailer

Di seguito il trailer del film (uscito nel 2015) Il gioco del tradimento in lingua originale, in replica oggi su Rai 2:

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere il film Il gioco del tradimento in diretta tv e live streaming? Il film drammatico, come detto, va in onda oggi – 17 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

