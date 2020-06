Il gioco del ricatto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 12 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 2 va in onda Il gioco del ricatto, film del 2019 scritto e diretto da Doug Campbell. Una pelliccola ad alta tensione, distribuita da Lifetime Movie Network, con le musiche di Marc Jovani, la fotografia di David Dominic e il montaggio di Wes Sneeringer e Boris Zubov. Ma di cosa parla? Qual è la trama de Il gioco del ricatto? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Rachel è una donna che conduce una vita tranquilla e serena insieme alla figlia piccola Lindsay. Il pericolo però è in agguato e un’allegra gita allo zoo con la bambina si trasforma in un vero e proprio incubo quando la donna perde di vista per pochi istanti la piccola. In una manciata di secondi un uomo (che la sta osservando da tempo) carica sul proprio furgone Lindsay e fugge via, sotto lo sguardo incredulo della donna che tenta invano di salvare la figlia. Disperata all’idea che il rapitore possa fare del male alla bambina, Rachel chiede immediatamente aiuto alla polizia ma contemporaneamente riceve una scioccante chiamata dal criminale…

Il gioco del ricatto: cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film Il gioco del ricatto, ma qual è il cast completo? Il protagonista del film è Scottie Thompson che veste i panni di Rachel; McKinley Blehm recita la parte di Lindsey; Luca Kerr quella di Carter; Davida Williams è Gina. Presenti nel film anche Erik Fellows (Frank), Matthew Pohlkamp (Tony), Pamela Roylance (Diane), Alison Robertson (Marianne) e Victoria Scott (Veronica).

Trailer

Di seguito il trailer del film Il gioco del ricatto in onda oggi su Rai 2:

Streaming e tv

Dove vedere il film Il gioco del ricatto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite RaiPlay.it.

