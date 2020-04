Il gatto e il cardellino: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Il gatto e il cardellino: il cast Commissario Montalbano

Oggi, lunedì 13 aprile 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Il gatto e il cardellino del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Il gatto e il cardellino de Il commissario Montalbano? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Giorgio Bongiovanni, Olivia Spigarelli, Rosario Coppolino, Carmelo Marchetta, Santi Consoli e Beppe Mascellino. L’episodio Il gatto e il cardellino del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Il film tv “Gatto e cardellino”, tratto dall’omonimo racconto incluso nella raccolta “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri (Mondadori editore), ha la seguente trama: Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi, dalle modalità a dir poco anomale. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico ed integralista, ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata dopo aver saputo che sua figlia Mariuccia è incinta. Come se non bastasse, uno stimato ginecologo, il Dottor Landolina, scompare dopo essere andato a pesca. A Salvo Montalbano il difficile compito di risolvere i casi.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Il gatto e il cardellino in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 13 aprile 2020, alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand. Buona visione!

