Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 1 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il fidanzato di mia sorella, film statunitense del 2014 diretto da Tom Vaughan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Richard Haig è un professore 40enne di poesia romantica al Trinity College di Cambridge e, come il padre Gordon, è un vero donnaiolo che crede ancora con convinzione nell’amore libero. Ultimamente, però, è sempre meno convinto del suo carattere. Fidanzato da qualche mese con la studentessa 25enne Kate, a una serata incontra per caso Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi alla presa con vari problemi sentimentali, con cui inizia un breve flirt. Ben presto però scopre che questa non è altri che la sorella maggiore di Kate e, poco dopo, quest’ultima le comunica di essere incinta. Richard e Kate decidono di trasferirsi insieme a Malibù, in California, per crescere il loro bambino: i primi anni sono idilliaci e Richard ottiene anche una cattedra parziale in un’università locale e si dedica molto al figlio Jake; però, Kate, anch’ella simpatizzante per l’amore libero, s’innamora del coetaneo Brian, che si trasferisce a casa loro. Richard teme di perdere il diritto di soggiorno e la sua parziale cattedra universitaria negli Stati Uniti e, soprattutto, suo figlio Jake: perciò convince con successo Kate a lasciarlo vivere nella dependance per gli ospiti finché i documenti per ottenere la cittadinanza non saranno pronti. La situazione peggiora ulteriormente quando Richard viene fermato per guida in stato di ebbrezza…

Il fidanzato di mia sorella: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il fidanzato di mia sorella, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierce Brosnan: Richard Haig

Jessica Alba: Kate

Salma Hayek: Olivia

Malcolm McDowell: Gordon

Ben McKenzie: Brian

Merrin Dungey: Angela

Marlee Matlin: Cindy

Ivan Sergei: Tim

Lombardo Boyar: Ernesto

Fred Melamed: Victor Piggott

Streaming e tv

Dove vedere Il fidanzato di mia sorella in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 novembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.