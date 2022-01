Il domani tra di noi: trama, cast, trailer e streaming del film su Rete 4

Il domani tra di noi è il film in onda oggi, domenica 2 gennaio 2022, su Rete 4 dalle 21.25 in prima visione. Pellicola del 2017 diretta da Hany Abu-Assad, è l’adattamento cinematografico del romanzo Le parole tra di noi. Protagonisti sono Idris Elba e Kate Winslet. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Il domani tra di noi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film comincia durante una violenta tempesta invernale. Due sconosciuti si incontrano al gate, in attesa di imbarcarsi sull’ultimo volo disponibile. Ashley Knox (Kate Winslet) è una fotoreporter di successo, in viaggio per partecipare alle sue nozze, Ben Payne (Idris Elba) è un medico di ritorno da una conferenza, per un’operazione chirurgica programmata nel giorno seguente. Quando il volo viene cancellato per maltempo, Ashley pensa di noleggiare un aereo privato e suggerisce a Ben di dividere il mezzo.

Il pilota riesce ad aggirare la tempesta ma un tragico incidente, mentre sorvolano le montagne del Colorado, fa precipitare l’aereo con i due passeggeri a bordo. Ashley e Ben sopravvivono all’impatto, riportando gravi ferite su tutto il corpo. Smarriti in cima a un’isolata vetta innevata, sanno che a causa di un errore del pilota le squadre di soccorso non arriveranno mai, e che l’unica speranza di sopravvivenza è spostarsi in cerca di un riparo. Così il medico e la giornalista, estranei fino a poche ore prima, dovranno unire le forze e usare tutte le conoscenze a loro disposizione per individuare i primi segni di civiltà. Nel periglioso viaggio che dovranno affrontare ci sarà spazio per i ricordi, i racconti personali, e la nascita di un’inaspettata attrazione reciproca.

Il domani tra di noi: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Il domani tra di noi? La pellicola del 2017 vede come protagonisti Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney, Beau Bridges, Lucia Walters, Vincent Gale. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Idris Elba: Ben Bass

Kate Winslet: Alex Martin

Dermot Mulroney: Mark

Beau Bridges: Walter

Linda Sorensen: Pamela

Lee Majdoub: traduttore

Nancy Civak: infermiera

Bethany Brown: cameriera a New York

Mercy Myrdal: Sarah

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film, in prima visione su Rete 4 stasera, 2 gennaio 2022.

Streaming e tv

Dove vedere il film Il domani tra di noi in tv? L’appuntamento è per stasera, domenica 2 gennaio 2022, alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché il film è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.