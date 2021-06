Il dolce suono del tradimento: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 19 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il dolce suono del tradimento, film del 2019 di genere Thriller/Crime con Gina Holden, Helena Mattsson, Danielle C. Ryan, Max Ryan, Tim Fields, Cameron Radice. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Danielle Turner, violinista di talento, ha una relazione con James Hart, attraente e carismatico direttore d’orchestra. Impegnata in un tour che rappresenta la sua grande occasione, si sente in colpa per aver messo a repentaglio il rapporto con la sorella Heidi. Tornata nella città natale, spera di fare pace con Heidi e recuperare il loro rapporto. Tuttavia, non sa che James non solo è un uomo sposato ma che lo è con Victoria, una donna psicologicamente instabile e disposta a tutto per vendetta.

Il dolce suono del tradimento: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il dolce suono del tradimento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Max Ryan

Gina Holden

Helena Mattsson

Danielle C. Ryan

Tim Fields

Cameron Radice

Tyler Clark

Klea Scott

John Suazo

Ruby York

Renata Ribeiro II

Kelly Vanryan

Zachary Chicos

Mark Krenik

Daphne O’Neal

Streaming e tv

Dove vedere Il dolce suono del tradimento in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.