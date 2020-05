Il diavolo veste Prada: il cast del film

IL DIAVOLO VESTE PRADA CAST – Oggi, lunedì 18 maggio 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, famoso film sul mondo della moda del 2006 basato sull’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, sebbene in alcuni punti se ne distacchi. Il libro descrive le varie crisi di nervi sfiorate della protagonista, mentre nel film questo aspetto è solamente accennato. In sostanza, nella trasposizione cinematografica si è preferito dare un taglio più leggero alla storia eliminando o riducendo le componenti drammatiche del romanzo. Ma qual è il cast de Il diavolo veste Prada? Quali attori e attrici hanno interpretato i vari ruoli? Di seguito il cast completo del film Il diavolo veste Prada in onda oggi, 18 maggio, su Canale 5:

Meryl Streep: Miranda Priestly

Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs

Emily Blunt: Emily Charlton

Stanley Tucci: Nigel

Adrian Grenier: Nate

Simon Baker: Christian Thompson

Tracie Thoms: Lily

Rich Sommer: Doug

Daniel Sunjata: James Holt

David Marshall Grant: Richard Sachs

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Jimena Hoyos Seigner: Lucia

Rebecca Mader: Jocelyn

Gisele Bündchen: Serena

Heidi Klum: Se stessa

I doppiatori

Ovviamente i vari attori e attrici, avendo recitato in inglese, sono stati doppiati da grandi doppiatori italiani. Di seguito l’elenco delle voci dei vari personaggi de Il Diavolo veste Prada:

Maria Pia Di Meo: Miranda Priestly

Connie Bismuto: Andrea “Andy” Sachs

Francesca Manicone: Emily Charton

Gabriele Lavia: Nigel

Francesco Venditti: Nate

Simone D’Andrea: Christian Thompson

Alessandra Cassioli: Lily

Francesco Bulckaen: James Holt

Sergio Di Stefano: Richard Sachs

Davide Marzi: Irv Ravitz

Monica Migliori: Lucia

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere Il diavolo veste Prada in tv e live streaming? La pellicola, come detto, va in onda oggi – 18 maggio 2020 -alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

