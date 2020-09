Il crudele volto dell’inganno: trama, cast e streaming del film

Stasera, 5 settembre 2020, su Rai 2 va in onda Il crudele volto dell’inganno, film di genere thriller del 2019, diretto da Jason Bourque, con Kelly Thiebaud e Matt Hamilton. Durata 90 minuti. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista una madre single vittima di un terribile complotto che coinvolge la sua bambina. Blair (Kelly Thiebaud), una donna forte che ha alle spalle un matrimonio finito, inizia a mettere seriamente in discussione la sua sanità mentale quando, dopo aver lasciato quella stessa mattina sua figlia a scuola, si reca lì per andarla a riprendere. Con sua enorme sorpresa la piccola non c’è e quando chiede spiegazioni alle insegnanti, il personale dell’istituto le comunica che la bambina non è mai stata iscritta lì. Terrorizzata da quanto sta accadendo Blair si rivolge immediatamente alla sua terapista e al suo ex marito (Matt Hamilton), i quali le ricordano che la piccola Lori è deceduta un anno prima in seguito a un terribile incidente stradale in cui era proprio Blair a essere alla guida.

Il crudele volto dell’inganno: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il crudele volto dell’inganno, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kelly Thiebaud: Blair Ayken

Matt Hamilton: Simon Ayken

Lina Renna: Lori Ayken

Alison Wandzura: Cynthia Carmichael

Kimberley Shoniker: Harriet Kincaid

Stefania Indelicato: Detective Jenkins

Michelle Martin: Dottoressa Piesce

Matt Afonso: Clerk

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il crudele volto dell’inganno in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

