Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il cosmo sul comò: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il cosmo sul comò: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 24 agosto 2025, su Italia 1 va in onda il film Il cosmo sul comò, divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo in onda la prima sera del nuovo anno alle ore 21.20. La pellicola è del 2008. Il film in realtà è diviso in quattro parti, o meglio episodi, ed è diretto da Marcello Cesena. Per Aldo, Giovanni e Giacomo si tratta del settimo film realizzato come trio comico. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Come già anticipato, il film è diviso in quattro episodi legati alla figura del Maestro Tsu’Nam, un santone cieco accompagnato dai discepoli fedelissimi Pin e Puk. In ogni episodio, il maestro snocciola perle di saggezza seguite da inevitabili cataclismi. Il primo episodio, intitolato Maestro Tsu’Nam, vede il trio pronto a partire per le vacanze estive con le famiglie. Ma, dopo una serie di equivoci, finiranno in uno stadio. Il secondo episodio, Milano Beach, coinvolge un prete, un sagrestano e un uomo innamorato che mettono le mani su una valigia piena di soldi. Il terzo episodio, L’autobus del peccato, è ambientato in un castello dove i quadri prendono vita quando non ci sono visitatori in giro. Il quarto ed ultimo episodio, Falsi prigionieri, si sofferma su Giacomo che vorrebbe avere un figlio ma non ci riesce.

Il cosmo sul comò: il cast del film

Come spiegato, Il cosmo sul comò è un film diviso in episodi con Aldo, Giovanni e Giacomo ma non sono gli unici attori presenti nel cast:

  • Aldo Baglio: Puk e vari personaggi
  • Giovanni Storti: Tsu’Nam e vari personaggi
  • Giacomo Poretti: Pin e vari personaggi
  • Luciana Turina: Irma, suocera di Aldo (Milano Beach)
  • Cinzia Massironi: Moglie di Giacomo (Milano Beach)
  • Debora Villa: Marta, moglie di Giovanni (Milano Beach)
  • Silvana Fallisi: Rita, moglie di Aldo (Milano Beach) + Maria Antonietta (Falsi prigionieri)
  • Isabella Ragonese: Commessa del negozio di animali (L’autobus del peccato)
  • Sergio Bustric: Napoleone Bonaparte (Falsi prigionieri)
  • Victoria Cabello: Dama con l’ermellino (Falsi prigionieri)
  • Marcello Cesena: Jean Claude (cameo in Falsi prigionieri)
  • Sara D’Amario: Moglie di Giacomo (Temperatura basale)
  • Angela Finocchiaro: D.ssa Alexandra Gastani Frinzi (Temperatura basale)
  • Elena Giusti: D.ssa Giuliana Magnaghi Ciurli (Temperatura basale)
  • Raul Cremona: Dentista (Temperatura basale)
  • Federica Cifola: vigilessa (Temperatura basale)
  • Lucianna De Falco: Zingara del centro commerciale (Temperatura basale)

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il cosmo sul comò in diretta TV e live streaming? Il film va in onda stasera, domenica 24 agosto 2025, alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario accedere al tasto 6 del telecomando. Chi è interessato a seguire il film in live streaming può accedere a Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 12esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 12esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)
TV / Freedom: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 24 agosto su Rete 4
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 24 agosto 2025, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 23 agosto: Evviva!, Ciao Darwin, Se son rose
TV / Messa in tv 24 agosto 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Evviva!: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Gianni Morandi in replica su Rai 1
TV / Vendicherò mia madre: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca