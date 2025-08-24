Il cosmo sul comò: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 24 agosto 2025, su Italia 1 va in onda il film Il cosmo sul comò, divertente commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo in onda la prima sera del nuovo anno alle ore 21.20. La pellicola è del 2008. Il film in realtà è diviso in quattro parti, o meglio episodi, ed è diretto da Marcello Cesena. Per Aldo, Giovanni e Giacomo si tratta del settimo film realizzato come trio comico. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Come già anticipato, il film è diviso in quattro episodi legati alla figura del Maestro Tsu’Nam, un santone cieco accompagnato dai discepoli fedelissimi Pin e Puk. In ogni episodio, il maestro snocciola perle di saggezza seguite da inevitabili cataclismi. Il primo episodio, intitolato Maestro Tsu’Nam, vede il trio pronto a partire per le vacanze estive con le famiglie. Ma, dopo una serie di equivoci, finiranno in uno stadio. Il secondo episodio, Milano Beach, coinvolge un prete, un sagrestano e un uomo innamorato che mettono le mani su una valigia piena di soldi. Il terzo episodio, L’autobus del peccato, è ambientato in un castello dove i quadri prendono vita quando non ci sono visitatori in giro. Il quarto ed ultimo episodio, Falsi prigionieri, si sofferma su Giacomo che vorrebbe avere un figlio ma non ci riesce.

Il cosmo sul comò: il cast del film

Come spiegato, Il cosmo sul comò è un film diviso in episodi con Aldo, Giovanni e Giacomo ma non sono gli unici attori presenti nel cast:

Aldo Baglio: Puk e vari personaggi

Giovanni Storti: Tsu’Nam e vari personaggi

Giacomo Poretti: Pin e vari personaggi

Luciana Turina: Irma, suocera di Aldo ( Milano Beach )

) Cinzia Massironi: Moglie di Giacomo ( Milano Beach )

) Debora Villa: Marta, moglie di Giovanni ( Milano Beach )

) Silvana Fallisi: Rita, moglie di Aldo ( Milano Beach ) + Maria Antonietta ( Falsi prigionieri )

) + Maria Antonietta ( ) Isabella Ragonese: Commessa del negozio di animali ( L’autobus del peccato )

) Sergio Bustric: Napoleone Bonaparte ( Falsi prigionieri )

) Victoria Cabello: Dama con l’ermellino ( Falsi prigionieri )

) Marcello Cesena: Jean Claude (cameo in Falsi prigionieri )

) Sara D’Amario: Moglie di Giacomo ( Temperatura basale )

) Angela Finocchiaro: D.ssa Alexandra Gastani Frinzi ( Temperatura basale )

) Elena Giusti: D.ssa Giuliana Magnaghi Ciurli ( Temperatura basale )

) Raul Cremona: Dentista ( Temperatura basale )

) Federica Cifola: vigilessa ( Temperatura basale )

) Lucianna De Falco: Zingara del centro commerciale (Temperatura basale)

Streaming e diretta tv

Dove vedere Il cosmo sul comò in diretta TV e live streaming? Il film va in onda stasera, domenica 24 agosto 2025, alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario accedere al tasto 6 del telecomando. Chi è interessato a seguire il film in live streaming può accedere a Mediaset Infinity.