Il cosmo sul comò: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, giovedì 4 giugno 2020, alle ore 21,20 (circa) su Italia 1 va in onda Il cosmo sul comò, film del 2008 diretto da Marcello Cesena con Aldo, Giovanni e Giacomo. Ma qual è la trama? Di cosa parla? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni sul film Il cosmo sul comò.

Trama

Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Il cosmo sul comò, è suddiviso in quattro episodi, a cui fa da cornice la storia del Maestro Tsu’Nam. Vediamoli insieme.

Il Maestro Tsu’Nam

Tsu’Nam, un sedicente maestro orientale cieco, è sempre seguito dai suoi fedelissimi discepoli Pin e Puk. Il maestro è solito meditare ed esprimere continuamente “pillole di saggezza” all’ombra di un Ginkgo biloba. Quando lo fa percuote un potente gong (il Sacro Gong della Saggezza) che provoca ogni volta delle catastrofi…

Primo episodio: Milano Beach

È il 3 agosto in una Milano deserta. Aldo, Giovanni e Giacomo devono partire per le vacanze con le rispettive famiglie. Aldo, padre di famiglia piuttosto sbrigativo e superficiale. È inoltre costretto a subire le spese esagerate della moglie, e deve sopportare anche la bisbetica suocera. Giovanni, uomo estremamente pignolo e perfezionista, costringe la sua famiglia ad aspettare chiusi in casa per 3 giorni per partire evitando l’esodo. Giacomo invece cerca di convincere la moglie e la figlia, senza successo, a seguirlo in vacanza nel luogo previsto. Dopo varie peripezie, alla fine il gruppo non parte per il mare e trascorre le vacanze bivaccando all’interno dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Secondo episodio: L’autobus del peccato

Nel secondo episodio de Il cosmo sul comò siamo in una piccola parrocchia di provincia. La chiesa cade a pezzi e il parroco Padre Bruno e il sagrestano Mario sono alle prese con diversi problemi di bilancio economico, causati soprattutto dal fatto che Mario, conteggiando le misere offerte dei parrocchiani dopo ogni messa, ne ruba di nascosto una parte consistente per cercare di realizzare un suo sogno: comprarsi una moto. Amico dei due è Beniamino, un ragazzo innamorato della commessa di un negozio di articoli per animali domestici, al punto che, pur di vederla, va tutti i giorni al negozio e compra un sacchetto di biscotti per cani e un pesce rosso…

Un giorno Beniamino entra per caso in possesso di una valigia piena di banconote da 500 euro, lanciata da un ladro durante un inseguimento, e lo confessa a Don Bruno in presenza del sagrestano. I tre cercano di nascondere i soldi in un sacchetto, ma il cane lo ruba e lo lascia in strada, dove viene raccolto da un netturbino e gettato nel camion tritarifiuti. Alla fine Don Bruno, convintosi a non voler restituire più il maltolto, riesce ad utilizzare parte del denaro per far mettere a posto la chiesa, Mario scappa con i soldi che aveva rubato dalle offerte e si compra la moto e Beniamino infila la sua lettera d’amore nella cassetta per le offerte per gli animali abbandonati, riuscendo quindi a dichiararsi.

Terzo episodio: Falsi prigionieri

Il terzo episodio vede i tre protagonisti de Il cosmo sul comò in una stanza di un castello ispirato alla saga di Harry Potter. Sulle pareti ci sono alcuni famosi quadri che, in assenza di esseri umani, si animano e parlano tra loro. Ad un certo punto Aldo vuole andare a trovare il quadro di Maria Antonietta, e lo fa staccandosi dal muro e muovendosi in equilibrio. Anche Giovanni prova a raggiungere la Dama con l’ermellino, ma a metà strada perde l’equilibrio e gli cade la tela; trovando uno stratagemma per scivolare sul pavimento, riesce a raggiungere la donna. Giacomo invece si vede arrivare, suo malgrado, il quadro di un Marchese effeminato.

Quarto episodio: Temperatura basale

Infine il quarto episodio de Il cosmo sul comò. Dopo la nascita dei tre figli di Aldo e dei due figli di Giovanni, anche Giacomo e sua moglie, sposati da anni, desiderano disperatamente avere un figlio, ma purtroppo lui è quasi sterile. Ai due viene detto che per riuscire a concepire c’è bisogno di consumare un rapporto nel momento in cui la temperatura basale di lei si trova al valore utile di 38 gradi. Questo causa diversi inconvenienti e porta la coppia a recarsi da due dottoresse e da un luminare indiano che pratica la medicina ayurvedica, tutti e tre piuttosto incompetenti, nel tentativo di ottenere la fecondazione. Alla fine, quando ormai è giunta la rassegnazione, Giacomo trova per caso due neonati in un cassonetto della spazzatura e li porta a casa, decidendo di adottarli.

Cast

Abbiamo visto la trama dei quattro episodi de Il cosmo sul comò, ma qual è il cast completo del film oltre ad Aldo, Giovanni e Giacomo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Puk e vari personaggi

Giovanni Storti: Tsu’Nam e vari personaggi

Giacomo Poretti: Pin e vari personaggi

Sara D’Amario: Moglie di Giacomo (Temperatura basale)

Silvana Fallisi: Rita, moglie di Aldo (Milano Beach) + Maria Antonietta (Falsi prigionieri)

Sergio Bustric: Napoleone Bonaparte (Falsi prigionieri)

Victoria Cabello: Dama con l’ermellino (Falsi prigionieri)

Raul Cremona: Dentista (Temperatura basale)

Luciana Turina: Irma, suocera di Aldo (Milano Beach)

Angela Finocchiaro: D.ssa Alexandra Gastani Frinzi (Temperatura basale)

Elena Giusti: D.ssa Giuliana Magnaghi Ciurli (Temperatura basale)

Cinzia Massironi: Moglie di Giacomo (Milano Beach)

Isabella Ragonese: Commessa del negozio di animali (L’autobus del peccato)

Debora Villa: Moglie di Giovanni (Milano Beach)

Marcello Cesena: Jean Claude (cameo in Falsi prigionieri)

Lucianna De Falco: Zingara del supermercato (Temperatura basale)

Il trailer

Di seguito il trailer de Il cosmo sul comò:

Il cosmo sul comò in streaming e tv

Dove vedere Il cosmo sul comò in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 giugno 2020 – in prima serata su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nelle puntate andate in onda Che Dio ci aiuti 5: le location, dove è stata girata la serie tv Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della prima puntata (episodi 1 e 2)