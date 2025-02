Il Conte di Montecristo streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata de Il Conte di Montecristo, miniserie tv franco-italiana diretta da Bille August e scritta da Greg Latter e Sandro Petraglia. Adattamento dell’omonimo romanzo di Alexandre Dumas. Dove vedere Il Conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La miniserie, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Edmond Dantès è un giovane pieno di speranze: fresco di nomina a capitano del Pharaon, è prossimo a sposare Mercedes, la donna che ama. Ma la felicità dura poco: Villefort, Danglars e Fernand, mossi da ambizione e invidia, lo accusano ingiustamente di essere un cospiratore bonapartista. Senza un processo, Edmond viene incarcerato nel Castello d’If, dove trascorre quindici anni. Qui, tra disperazione e rabbia, trova una ragione per sopravvivere: la vendetta contro i suoi traditori e la speranza di riabbracciare Mercedes.

Il Conte di Montecristo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Conte di Montecristo, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 13 gennaio 2025; la quarta e ultima lunedì 3 febbraio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):