Il conte di Montecristo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Il conte di Montecristo: le anticipazioni (trama, cast, quante puntate) della seconda puntata

Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Il conte di Montecristo, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il capitano Edmond Dantés, tornato a casa da una missione in mare, sta per chiedere la mano di Mercédès de Moncerf e lo confida all’amico Fernand de Moncerf, cugino della ragazza, ignorando che l’uomo la vorrebbe a sua volta sposare. Fernand organizza un complotto e con una falsa accusa fa incarcerare Edmond che viene rinchiuso nel castello d’If.

Qui Edmond, riuscito a rimuovere alcune pietre della sua cella, incontra l’Abate Faria, che sta scavando un tunnel per evadere. L’uomo gli confida il suo segreto, rivelandogli anche dove è sepolto un antico tesoro dei templari sull’isola di Montecristo. Durante la fuga l’abate viene travolto da una frana e muore. Edmond si sostituisce al corpo rinchiuso nella sacca per cadaveri che viene gettata in mare e si reca a Montecristo, appropriandosi del tesoro. Torna quindi in Francia a vendicarsi, si rivela a Mercédès che nel frattempo ha sposato il cugino. I due infine si separeranno, ma Edmond lascerà un messaggio alla donna, in cui esprime la speranza che prima o poi si possano nuovamente incontrare.

Il conte di Montecristo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il conte di Montecristo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierre Niney: Edmond Dantés

Bastien Bouillon: Fernand de Morcerf

Anais Demoustier: Mercédès de Morcerf

Anamaria Vartolomei: Haydée

Laurent Lafitte: Gérard de Villefort

Pierfrancesco Favino: Abate Faria

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il conte di Montecristo su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima ieri, 26 dicembre, la seconda oggi, 27 dicembre 2024. La messa in onda è prevista per le ore 21,30.

Streaming e tv

Dove vedere Il conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 27 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.