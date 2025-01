A che ora inizia Il Conte di Montecristo: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Il Conte di Montecristo, la miniserie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Ogni puntata andrà in onda sul canale principale della tv di Stato il lunedì sera alle ore 21,30. La durata complessiva di ogni serata sarà di circa 2 ore. Ma quante puntate sono previste per Il Conte di Montecristo su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 13 gennaio 2025; la quarta e ultima lunedì 3 febbraio 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima Puntata: lunedì 13 gennaio 2025, ore 21,30

Seconda Puntata: lunedì 20 gennaio 2025, ore 21,30

Terza Puntata: lunedì 27 gennaio 2025, ore 21,30

Quarta Puntata: lunedì 3 febbraio 2025, ore 21,30

Trama

Abbiamo visto a che ora inizia Il Conte di Montecristo su Rai 1, ma qual è la trama della miniserie tv? Edmond Dantès è un giovane pieno di speranze: fresco di nomina a capitano del Pharaon, è prossimo a sposare Mercedes, la donna che ama. Ma la felicità dura poco: Villefort, Danglars e Fernand, mossi da ambizione e invidia, lo accusano ingiustamente di essere un cospiratore bonapartista. Senza un processo, Edmond viene incarcerato nel Castello d’If, dove trascorre quindici anni. Qui, tra disperazione e rabbia, trova una ragione per sopravvivere: la vendetta contro i suoi traditori e la speranza di riabbracciare Mercedes.