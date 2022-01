Il complotto contro l’America: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, giovedì 20 gennaio 2022, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata de Il complotto contro l’America, miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. La miniserie ha debuttato sul canale via cavo HBO il 16 marzo 2020. In Italia l’intera fiction è stata resa disponibile il 24 luglio 2020 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Ora l’approdo in chiaro su Rai 3. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La puntata vedrà i Levin affrontare direttamente la crescente ondata di attacchi antisemiti. Il nuovo presidente sigla un accordo di non belligeranza con Adolf Hitler, con la situazione che precipiterà incredibilmente; Bess coltiva quindi il sogno di emigrare in Canada, trovando però il disaccordo del marito. Nel frattempo, prosegue la relazione fra Evelyn e Bengelsdorf, con l’uomo che si occuperà di dirigere un programma governativo che ha come obiettivo quello di integrare maggiormente le famiglie ebree nella società americana. Sandy si dimostra molto interessato all’iniziativa, tanto che dopo le iniziali resistenze avrà il permesso di partire dalla famiglia. Quando Sandy tornerà dal Kentucky però, suo padre e Bengelsdorf avranno un duro scontro; Evelyn presenzierà insieme al compagno, ad una cena di stato in onore del Ministro degli Esteri, portando con sé anche Sandy. Nel corso degli eventi, Philip si mostrerà sempre più provato sia dalla morte della nonna sia dai crescenti disordini nel quartiere; il giovane, parecchio frustrato, finirà per toccare un punto di non ritorno, con le trame che prenderanno una svolta decisiva. In questo secondo appuntamento la tensione salirà, per preparare poi gli spettatori al gran finale di una serie che presenta tantissimi spunti di riflessione.

Il complotto contro l’America: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Il complotto contro l’America, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Winona Ryder: Evelyn Finkel

Anthony Boyle: Alvin Levin

Zoe Kazan: Elizabeth “Bess” Levin

Morgan Spector: Herman Levin

Michael Kostroff: Shepsie Tirchwell

David Krumholtz: Monty Levin

Azhy Robertson: Philip Levin

Caleb Malis: Sandy Levin

Jacob Laval: Seldon Wishnow

John Turturro: Lionel Bengelsdorf

Streaming e tv

Dove vedere Il complotto contro l’America in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.