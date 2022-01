Il complotto contro l’America: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda la prima puntata de Il complotto contro l’America, miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. La miniserie ha debuttato sul canale via cavo HBO il 16 marzo 2020. In Italia l’intera fiction è stata resa disponibile il 24 luglio 2020 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Ora l’approdo in chiaro su Rai 3. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In vista di un’imminente promozione, Herman Levin porterà la sua famiglia a visitare la bella casa che vorrebbe acquistare in un quartiere decisamente più prestigioso del loro. Se i suoi due figli, Sandford e Philip, si mostreranno entusiasti all’idea, sarà la moglie Bess a non essere d’accordo con il trasferimento. In questo contesto, esattamente come svelano le anticipazioni della prima puntata de Il complotto contro l’America su Raitre, il Paese sarà scosso da nuove ondate di antisemitismo. A scatenare l’odio sarà Charles Lindbergh, l’aviatore divenuto eroe e simbolo della potenza nazionale dopo essere riuscito ad effettuare il primo volo transatlantico non-stop da New York a Parigi, che concorrerà a conquistare il ruolo di presidente USA contro Roosevelt.

Nel secondo episodio che comporrà la prima puntata de Il complotto contro l’America su Rai 3, invece, la campagna di Lindbergh, diverrà sempre più popolare e nonostante il parere contrario dei genitori, Sandford ne rimarrà sempre più attratto. Allo stesso modo Evelyn, sorella di Bess, proverà parecchia ammirazione per Bengelsdorf, grande sostenitore di Charles Lindbergh. Questo, come facilmente prevedibile, causerà parecchia tensione in famiglia. Le anticipazioni sulla prima puntata de Il complotto contro l’America su Raitre svelano, infatti, che Herman Levin, padre di Sandy e cognato di Evelyn, sarà un forte sostenitore di Roosevelt e un accanito oppositore dell’aviatore.

Il complotto contro l’America: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il complotto contro l’America, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Winona Ryder: Evelyn Finkel

Anthony Boyle: Alvin Levin

Zoe Kazan: Elizabeth “Bess” Levin

Morgan Spector: Herman Levin

Michael Kostroff: Shepsie Tirchwell

David Krumholtz: Monty Levin

Azhy Robertson: Philip Levin

Caleb Malis: Sandy Levin

Jacob Laval: Seldon Wishnow

John Turturro: Lionel Bengelsdorf

Streaming e tv

Dove vedere Il complotto contro l’America in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.