Il complotto contro l’America streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, giovedì 20 gennaio 2022, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda la seconda puntata de Il complotto contro l’America, miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. La miniserie ha debuttato sul canale via cavo HBO il 16 marzo 2020. In Italia l’intera fiction è stata resa disponibile il 24 luglio 2020 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Ora l’approdo in chiaro su Rai 3. Dove vedere Il complotto contro l’America in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 – versione HD – del digitale terrestre).

Il complotto contro l’America streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Cast

