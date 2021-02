Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà (trama) nella prossima (la terza) puntata de Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1? La trama del terzo appuntamento racconta che a Napoli arriverà il caldo: quello torrido, afoso, atroce che quasi toglie la fame e non fa dormire la notte. Ed è proprio in questo contesto che tra il commissario Luigi ed Enrica comincerà ad esserci un avvicinamento: i due passeranno del tempo insieme ma nel frattempo Ricciardi non potrà avere molto tempo per le distrazioni, dato che sarà chiamato a far luce su un altro caso che lo porterà a scendere in campo in prima persona. Il nuovo caso avrà a che fare con la duchessa di Camparino: una donna tanto bella quanto chiacchierata in città. Le anticipazioni della terza puntata (trama) de Il Commissario Ricciardi raccontano che la contessa verrà ritrovata morta: le indagini partiranno subito e tante saranno le piste che condurranno al suo assassino. Verrà fatta luce sulla morte della nobildonna? Prezioso sarà l’aiuto del commissario. Infine ci sarà anche un clamoroso ritorno a Napoli: Livia. La donna rimetterà piede in città e avrà un obiettivo ben preciso: riconquistare di nuovo il cuore del commissario.

Quando va in onda

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quando va in onda? Il secondo episodio verrà trasmesso (salvo cambi di programmazione) lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 21,25. Dove? Ovviamente su Rai 1 e RaiPlay.it dove nell’attesa potete rivedere la prima puntata.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della terza puntata de Il Commissario Ricciardi, ma qual è il cast della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Ricciardi

Antonio Milo: Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia

Maria Vera Ratti: Enrica

Mario Pirrello: Garzo

Nunzia Schiano: Rosa

Fabrizia Sacchi: Lucia

Adriano Falivene: Bambinella

Marco Palvetti: Falco

Peppe Servillo: Don Pierino

Potrebbero interessarti Il commissario Ricciardi: il cast della seconda puntata Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della seconda puntata Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 febbraio 2021