Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la quinta

Cosa succederà (trama) nella prossima (la quinta) puntata de Il Commissario Ricciardi in onda su Rai 1? Stando alla trama del quinto appuntamento, dal titolo “Vipere”, una nuova primavera sta per affacciarsi sulla Napoli del 1932: il nuovo episodio sarà ambientato ad una settimana esatta dalla Pasqua e per Ricciardi ci sarà un nuovo intrigante caso da risolvere. All’interno del Paradiso, esclusiva casa di tolleranza che si trova in via Chiaia, verrà ritrovata morta Vipera, la prostituta più famosa. La trama della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi rivela che la donna verrà ritrovata priva di vita, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente che è stato con lei, sostiene di averla lasciata ancora viva mentre quello successivo dichiara di averla trovata già morta. Un caso decisamente complicato anche per Ricciardi che si ritroverà a dover far luce sulla morte di Vipera e a portare a galla la verità. Ci riuscirà anche questa volta? Luigi poi si ritroverà diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza per via del suo amico Modo, che si è cacciato in guai seri schierandosi contro i fascisti presenti in città.

Quando va in onda

Abbiamo visto la trama della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quando va in onda? Il quinto episodio verrà trasmesso (salvo cambi di programmazione) lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 21,25. Dove? Ovviamente su Rai 1 e RaiPlay.it dove nell’attesa potete rivedere la prima puntata.

Cast

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della quinta puntata de Il Commissario Ricciardi, ma qual è il cast della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Ricciardi

Antonio Milo: Maione

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Serena Iansiti: Livia

Maria Vera Ratti: Enrica

Mario Pirrello: Garzo

Nunzia Schiano: Rosa

Fabrizia Sacchi: Lucia

Adriano Falivene: Bambinella

Marco Palvetti: Falco

Peppe Servillo: Don Pierino

