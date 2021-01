Il Commissario Ricciardi: il cast completo della fiction di Rai 1

Il Commissario Ricciardi: il cast completo della fiction

Qual è il cast completo de Il Commissario Ricciardi, la serie tv in onda su Rai 1? Dal 25 gennaio 2021 (ore 21,25) sul principale canale della Rai va in onda la fiction tratta dagli omonimi romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista Lino Guanciale. Al fianco dell’attore – noto per altre fiction con L’Allieva – altri attori italiani.

Ma vediamo insieme il cast completo de Il Commissario Ricciardi. Oltre a Guanciale nel ruolo del protagonista, abbiamo Antonio Milo, nel ruolo del brigadiere Maione, amico e uomo fidato di Ricciardi; Enrico Ianniello in quello dell’anatomopatologo Bruno Modo; Serena Iansiti nei panni Livia, una ricca e bellissima ex cantante lirica determinata a conquistare il cuore del commissario; e Maria Vera Ratti in quelli di Enrica, la dolce e timida vicina di casa di Ricciardi, una bellezza non appariscente ma intrigante per l’introverso poliziotto.

Nel cast de Il Commissario Ricciardi anche Mario Pirrello, l’ambizioso e arrivista vicequestore Garzo; Nunzia Schiano nel ruolo di Rosa, l’anziana tata che si occupa di Ricciardi come un figlio; Fabrizia Sacchi che veste i panni di Lucia, la moglie del brigadiere Maione; Adriano Falivene quelli di Bambinella, confidente di Maione; Marco Palvetti, Falco; e Peppe Servillo, Don Pierino.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de Il Commissario Ricciardi, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv va in onda il lunedì sera (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione ondemand

