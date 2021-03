Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della sesta e ultima puntata

Questa sera, lunedì 1 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata (il finale di stagione) de Il Commissario Ricciardi, la fiction noir, mystery con protagonista Lino Guanciale. Una coproduzione Rai Fiction-Clemart srl, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo, per la regia di Alessandro D’Alatri. Ma cosa succederà stasera nella sesta e ultima puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla serie tv ispirata dai libri di Maurizio de Giovanni.

Trama sesta e ultima puntata

Nella sesta e ultima puntata, dal titolo “In fondo al tuo cuore”, vedremo i protagonisti nella calda estate napoletana degli anni ’30. Il mese di luglio, con il suo caldo asfissiante è arrivato e in città fervono i preparativi per l’attesissima festa del Carmine, quando il commissario sarà chiamato a far luce su un nuovo caso. Un noto chirurgo cade dalla finestra del suo ufficio: Ricciardi e Maione saranno così chiamati ad intraprendere questa nuova indagine che li porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni più tenaci e sconvolgenti. In questo caso, infedeltà e passione sembrano essere connessi in modo inestricabile alla gioia dell’amore. Ma i colpi di scena nella prossima puntata (l’ultima) de Il Commissario Ricciardi non sono finiti qui, perché in tutta questa situazione, Luigi sarà ad un passo da Enrica quando tutto verrà spazzato via da una “straziante scoperta” che lascerà interdetto il commissario.

Il Commissario Ricciardi: quante puntate

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sei puntate che la Rai trasmetterà per sei lunedì consecutivi (salvo cambi di programmazione):

Prima puntata: lunedì 25 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 1 febbraio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 8 febbraio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: lunedì 15 febbraio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: lunedì 22 febbraio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: lunedì 1 marzo 2021 OGGI

Streaming e tv

Dove vedere la sesta e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi in diretta tv e streaming live? Come detto, la serie tv sul personaggio letterario va in onda oggi – lunedì 1 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda in chiaro, si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

