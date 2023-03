Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Il Commissario Ricciardi 3 si farà? I tanti fan della fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale in queste ore, dopo la messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione, se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non si è ancora espressa sulla terza stagione, motivo per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1. Stando agli ottimi ascolti avuti dalle prime due stagione però regna l’ottimismo. Staremo a vedere.

Cast

In attesa di capire se ci sarà o meno una terza stagione, qual è il cast de Il Commissario Ricciardi 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi

Antonio Milo: Brigadiere Raffaele Maione

Maria Vera Ratti: Enrica Colombo

Serena Iansiti: Livia Lucani

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Adriano Favilene: Bambinella

Christoph Hülsen: Manfred von Brauchitsch

Mario Pirrello: Angelo Garzo

Fabrizia Sacchi: Lucia Maione

Nunzia Schiano: Rosa

Fiorenza D’Antonio: Bianca Palmieri di Roccaspina

Streaming e tv

Abbiamo visto se ci sarà o meno una terza stagione (3) de Il Commissario Ricciardi, ma dove vedere o rivedere tutti gli episodi in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì (o martedì) sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Quanto dura (durata) ogni serata su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata è prevista per il lunedì sera dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).