Il Commissario Ricciardi 2: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 6 marzo 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Ricciardi 2, seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Lino Guanciale. Nuovi episodi quindi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e la fiction ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fra i caratteristici vicoli della Napoli degli anni ‘30, continuano le indagini e le vicissitudini sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile creato dalla creatività di Maurizio de Giovanni. Catturare gli assassini è l’ossessione di Ricciardi, afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, sostituita impeccabilmente nella cura della casa dalla giovane nipote Nelide.

Per paura di tramandare la sua sofferenza anche ai figli, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore: quello per la timida Enrica, sua dirimpettaia di casa. La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento per Ricciardi, è ora corteggiata da Manfred, un Maggiore tedesco in missione in Italia.

Con le sue straordinarie doti intuitive e una vera e propria vocazione per il lavoro, Ricciardi risolve i casi di omicidio più difficili, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo, mentre l’aura di mistero che lo circonda ne fa un uomo corteggiato dalle donne: in questa seconda stagione alla sensuale Livia – che da tempo prova a scalfire il cuore dell’uomo e sembra disposta a tutto per conquistarlo – si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina, con cui Ricciardi ha molto da condividere. Ma per il commissario si avvicina il tempo di fare una scelta.

Il Commissario Ricciardi 2: il cast

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Ricciardi 2, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Il cast è pressoché identico a quello della prima stagione. Va però segnalato l’ingresso di Christoph Hülsen nei panni di Manfred, personaggi che due anni fa era interpretato da Martin Gruber, e di Fiorenza D’Antonio, che dà volto a Bianca Palmieri di Roccaspina, personaggio che chi ha letto di libri di De Giovanni conosce già. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Commissario Ricciardi

Antonio Milo: Brigadiere Raffaele Maione

Maria Vera Ratti: Enrica Colombo

Serena Iansiti: Livia Lucani

Enrico Ianniello: Bruno Modo

Adriano Favilene: Bambinella

Christoph Hülsen: Manfred von Brauchitsch

Mario Pirrello: Angelo Garzo

Fabrizia Sacchi: Lucia Maione

Nunzia Schiano: Rosa

Fiorenza D’Antonio: Bianca Palmieri di Roccaspina

Location

Dove è stata girata (location) Il Commissario Ricciardi 2? Le riprese della seconda stagione si sono svolte principalmente a Napoli. In particolare, il set è stato allestito in Largo San Marcellino, in via Bartolomeo Capasso, nel Museo Archeologico Nazionale e nella Galleria Principe. Alcune scene sono anche state girate a Taranto, a Palazzo De Bellis, Palazzo Carducci e Palazzo Troilo, e nel Comune di Massafra. Le riprese sono state effettuate nell’estate 2022.

Il Commissario Ricciardi 2: i libri

La serie tv Il Commissario Ricciardi 2, come la prima stagione, è tratta dalla saga letteraria di Maurizio De Giovanni, che ha portato in tv anche altre sue saghe, come quella de I bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre. I libri dedicati a Ricciardi sono ad oggi quattordici, a cui si aggiungono quattro racconti. L’ultimo libro pubblicato, “Caminito. Un aprile del Commissario Ricciardi”, è del 2022 ed apre un nuovo ciclo nelle vicende del protagonista.

Tutti gli episodi della seconda stagione sono tratti dal racconto “Febbre” e dai libri “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Notturno per il Commissario Ricciardi”, editi da Einaudi.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Il Commissario Ricciardi 2? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 6 marzo 2023; la quarta e ultima lunedì 27 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 6 marzo 2023

Seconda puntata: lunedì 13 marzo 2023

Terza puntata: lunedì 20 marzo 2023

Quarta puntata: lunedì 27 marzo 2023

Ma quanto dura (durata) ogni serata su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata è prevista per il lunedì sera dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Il Commissario Ricciardi 2 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.