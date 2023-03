Il Commissario Ricciardi 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 21 marzo

Stasera, martedì 21 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Lino Guanciale. Nuovi episodi quindi per il personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e la fiction ambientata nella Napoli degli Anni Trenta. Tutti gli episodi della seconda stagione sono tratti dal racconto “Febbre” e dai libri “Anime di vetro. Falene per il Commissario Ricciardi”, “Serenata senza nome. Notturno per il Commissario Ricciardi” e “Rondini d’inverno. Notturno per il Commissario Ricciardi”, editi da Einaudi. Dove vedere Il Commissario Ricciardi 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Il Commissario Ricciardi 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet. Quanto dura (durata) ogni serata su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata è prevista per il lunedì sera dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Il Commissario Ricciardi 2, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 6 marzo 2023; la quarta e ultima martedì 21 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):