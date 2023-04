Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: il cast dell’episodio su Rai 1. Attori e personaggi

Qual è il cast de L’odore della notte, l’episodio de Il Commissario Montalbano in onda questa sera in replica – 24 aprile 2023 – su Rai 1 e Rai 4K? Chi sono gli attori e i personaggi? Protagonista è ovviamente Luca Zingaretti nei panni del commissario di Vigata uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Al suo fianco ci sono il suo vice Domenico “Mimì” Augello (Cesare Bocci), il fedele collaboratore Giuseppe Fazio (Peppino Mazzotta), il goffo e simpatico Agatino Catarella (Angelo Russo), il medico legale Pasquano (Marcello Perracchio, scomparso di recente) e il giornalista Nicolò Zito (Roberto Nobile). Presente anche la moglie di Mimì, Beatrice “Beba” Di Leo (Carmela Gentile).

Nell’episodio non ci sarà invece Sonia Bergamasco, che negli ultimi anni ha interpretato Livia, la fidanzata storica del commissario. Nel 2002, infatti, quando andò in onda per la prima volta “L’odore della notte”, Montalbano non stava con Livia, ma aveva una simpatia particolare per la bella Ingrid Sjöström (Isabell Sollman), sua “non fidanzata” che è presente nel cast di stasera. Tra gli attori che fanno parte solo di questo episodio ci sono anche Daniela Marazita (la signorina Cosentino), Gioacchino Vassallo (Tommasino), Giacinto Ferro (questore di Fela, Bonetti Alderighi), Hamzra Choukry (François).

Come vedere Rai 4k

Per vedere Montalbano su Rai 4K dovrete collegarvi al canale 210 di Tivùsat o al tasto 101 del vostro televisore sul digitale terrestre. Vi servirà avere un televisore che supporta l’altissima definizione e che si connetta a internet con banda larga. Rai 4K, infatti, utilizza un segnale ibrido che sfrutta la modalità HbbTV 2.0.1 – la tecnologia nata con lo scopo di affiancare alla trasmissione tradizionale del digitale terrestre, satellitare o via cavo alcuni servizi smart grazie al collegamento alla rete – per garantire la visione ad altissima definizione.