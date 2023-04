Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama e cast dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, lunedì 24 aprile 2023, su Rai 1 in replica in prima serata dalle 21.25 e anche in altissima definizione su Rai 4K va in onda l’episodio L’odore della notte de Il Commissario Montalbano. Si tratta di un film tv andato in onda per la prima volta l’11 novembre 2002 e riproposto adesso al pubblico italiano in versione restaurata in 4K. Protagonista è ovviamente Luca Zingaretti nei panni del commissario di Vigata uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma di cosa parla l’episodio “L’odore della notte” di Montalbano? Vediamo insieme la trama, il cast e le anticipazioni.

Trama

Montalbano dovrà avere a che fare con la scomparsa del ragionier Emanuele Gargano, autentico mago della finanza, tornato da Milano a Vigata con la volontà di promuoverne il risveglio economico. Quando però convince centinaia di anziani e ragazzi della provincia di Montelusa a cedergli i propri risparmi, promettendo – come fecero il Gatto e la Volpe con Pinocchio – di investirli per farli moltiplicare, Gargano scompare nel nulla. Insieme a lui scompare anche un giovane, Giacomo Pellegrino, che aiutava il ragioniere nella sua attività.

Le indagini di Augello sembrano non portare da nessuna parte. A un certo punto, però, sarà Salvo Montalbano a sbloccare tutto. Grazie anche all’aiuto di due donne che lavoravano con il ragioniere Gargano: una studentessa che aveva intuito che qualcosa non quadrava e la segretaria, convinta invece della piena innocenza del ragioniere.

Alla fine dell’episodio “L’odore della notte” il colpo di scena: sarà Montalbano, come sempre, a scoprire tutto. E l’evoluzione della storia prenderà una piega che i telespettatori non si sarebbero mai aspettati. La puntata, inoltre, vede il nostro commissario impegnato anche in un altro fronte, meno sanguinoso ma sicuramente altrettanto pericoloso: quello dell’amore. Non tanto il suo per la “compagna” Ingrid, quanto quello del vicequestore e amico Mimì, che come sempre si rivela un fimminaro, un uomo che ama le donne e che non vuole mettere la testa a posto nonostante le imminenti nozze.

Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: il cast

Qual è il cast dell’episodio L’odore della notte de Il Commissario Montalbano del 2002? Protagonista assoluto de “L’odore della notte”, come in tutti gli altri episodi della saga del celebre commissario uscito dalla florida penna di Andrea Camilleri, è Luca Zingaretti, volto e voce del poliziotto più amato d’Italia. Al suo fianco ci sono il suo vice Domenico “Mimì” Augello (Cesare Bocci), il fedele collaboratore Giuseppe Fazio (Peppino Mazzotta), il goffo e simpatico Agatino Catarella (Angelo Russo), il medico legale Pasquano (Marcello Perracchio, scomparso di recente) e il giornalista Nicolò Zito (Roberto Nobile). Presente anche la moglie di Mimì, Beatrice “Beba” Di Leo (Carmela Gentile).

Nell’episodio non ci sarà invece Sonia Bergamasco, che negli ultimi anni ha interpretato Livia, la fidanzata storica del commissario. Nel 2002, infatti, quando andò in onda per la prima volta “L’odore della notte”, Montalbano non stava con Livia, ma aveva una simpatia particolare per la bella Ingrid Sjöström (Isabell Sollman), sua “non fidanzata” che è presente nel cast di stasera. Tra gli attori che fanno parte solo di questo episodio ci sono anche Daniela Marazita (la signorina Cosentino), Gioacchino Vassallo (Tommasino), Giacinto Ferro (questore di Fela, Bonetti Alderighi), Hamzra Choukry (François).

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming Il Commissario Montalbano – L’odore della notte? Appuntamento su Rai 1 e Rai 4k (canale 210 di Tivùsat e 101 del digitale terrestre) alle ore 21.25 di oggi, 24 aprile 2023. Anche in streaming su Rai Play.