La caccia al tesoro: trama, cast e streaming de Il Commissario Montalbano

Questa sera, lunedì 13 settembre 2021, alle 21.25 su Rai 1 va in onda Il commissario Montalbano, con la replica dell’episodio La caccia al tesoro, andato in onda per la prima volta il 28 marzo 2011. Nuovo appuntamento dunque per tutti i fan del commissario interpretato da Luca Zingaretti, e tratto dai romanzi di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Il commissario Montalbano – La caccia al tesoro? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

L’episodio fa parte dell’ottava delle tredici stagioni della fiction che vede protagonista Luca Zingaretti nei panni dell’amato poliziotto di Vigata. La caccia al Tesoro è tratta dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri con l’aggiunta del racconto La Sigla tratto da Un Mese con Montalbano, la regia è di Alberto Sironi, la sceneggiatura è di Camilleri, Francesco bruni e Salvatore De Mola. Vediamo insieme la trama dell’episodio i onda stasera in replica su Rai 1.

Al commissariato di Vigata la giornata scorre tranquilla, non c’è proprio niente da fare. Catarella s’impegna a risolvere cruciverba e rebus mentre il commissario legge Simenon mentre all’improvviso si ritrova a recitare una parte vicina a quella di Bruce Willis. In un vecchio palazzo abitato da due anziani bigotti i fratelli Gregorio e Caterina Palmisano, le cui manie religiose sono ormai arrivate al culmine della pazzia, il vecchio allucinato si è messo a sparare dalla finestra.

Nonostante si senta troppo vecchio, Montalbano si arrampica su una scala dei pompieri per bloccare l’anziano. Nel palazzo fatiscente, in una foresta di crocefissi di ogni fattura illuminata da innumerevoli lumini, Montalbano crede di avere scoperto una giovane uccisa, ma si accorge che si tratta di una consunta bambola gonfiabile ormai malridotta dal prolungato uso, senza un occhio e con un buco riparato alla meglio.

Dopo aver ricoverato i due anziani, nella placida calma del commissariato arriva la notizia di un cadavere in un cassonetto ma è un’altra bambola. Intanto al commissariato arrivano strane lettere anonime che lo sfidano e non avendo altro da fare, Montalbano decide di risolvere questi indovinelli in prosa e capisce che dietro ci sia qualcosa di pericoloso.

La caccia al tesoro: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro, ma qual è il cast di questo episodio? Tornano tutti i personaggi più amati a cominciare da Luca Zingaretti nei panni del protagonista. La regia è di Alberto Sironi. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese. Altri interpreti: Isabella Ragonese (Ten. Laura Belladonna), Ana Caterina Morariu (Roberta Rollo/Vanna Di Giulio), Caterina Vertova (Livia Giovannini), Paolo Gasparini (Mario Di Giulio) e Pino Torcasio (sig. Scimè).

Streaming e diretta tv

Ma dove vedere in tv Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro, in diretta tv e live streaming? L’episodio della serie va in onda in replica su Rai 1 oggi, lunedì 13 settembre 2021, dalle ore 21,25 in prima serata. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 501 per la versione HD. In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 101 del decoder. Chi invece vuole seguire il film tv in diretta streaming può accedere a RaiPlay: tutto ciò che dovete fare è registrarvi o fare login alla piattaforma, dopodiché selezionare il film da vedere in diretta sul canale di Rai 1. Se volete recuperare l’episodio di Montalbano La caccia al tesoro in un secondo momento, grazie alla funzione on demand lo troverete per qualche giorno dopo la messa in onda sempre su RaiPlay. RaiPlay è una piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i suoi prodotti in via gratuita da usufruire tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.