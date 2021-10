Il Collegio 6: gli studenti (alunni) della sesta edizione (cast)

Quali sono gli studenti (alunni) che fanno parte del cast de Il Collegio 6, il docu-reality in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2? La classe è formata da 20 giovani studenti che vanno dai 14 ai 16 anni. Vediamo insieme chi sono:

Sveva Accorrà (14, Monza)

Federica Cangiano (14, Napoli)

Simone Casadei (16, Coriano – Rn)

Gaia Cascino (16, Roma)

Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud)

Valentina Comelli (15, Zone – Bs)

Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli)

Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma)

Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt)

Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi)

Alessandro Giglio (15, Torino)

Edoardo Lo Faso (16, Catania)

Sara Masserini (16, Colzate – Bg)

Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb)

Rebecca Parziale (14, Genova)

Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn)

Filippo Romano (14, Scandicci – Fi)

Vincenzo Rubino (16, Bari)

Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br)

Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu)

I venti protagonisti lasceranno le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere. Ad attenderli in classe, ci saranno come sempre: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio.

Location

Abbiamo visto gli studenti (alunni) de Il Collegio 6, ma dove è stato girato il reality (location) in onda su Rai 2? Per il secondo anno consecutivo il reality è stato girato nel Collegio Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Il convitto Regina Margherita di Anagni fu inaugurato il 22 maggio 1890, ed è composto da 4 piani, un grande giardino e ben 10mila metri quadri di spazio. Una location perfetta per il docu-reality di Rai 2.