Il Collegio 6 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Stasera, martedì 23 novembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la sesta (6) stagione de Il Collegio, il docu-reality realizzato in collaborazione con Banijay Italia che vede 20 ragazzi e ragazze dare l’addio a chat, post, nickname, balletti sui social per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile. Anno 1977. Il programma è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone; con la regia di Fabrizio Deplano. Dove vedere la quinta puntata de Il Collegio 6 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre).

Il Collegio 6 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Regole

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quinta puntata de Il Collegio 6, ma quali sono le regole? All’interno del convitto si svilupperanno nuove avventure, sbocceranno i primi amori e si innescheranno i primi scontri con il corpo docenti. Le regole non sono cambiate e ad assicurarne il rispetto sarà il corpo docente con il Preside in testa. Le giornate saranno scandite da studio e attività ricreative, il tutto accompagnato dall’assenza di cellulari, senza mamma e papà, lontani dalle comodità cui i giovani adolescenti di oggi sono abituati. Per tutti l’obiettivo finale resta quello superare l’esame di terza media del 1977.