Il Collegio 6: i professori del docu-reality di Rai 2

Quali sono i professori (docenti) de Il Collegio 6, il docu-reality in onda su Rai 2 il martedì sera alle ore 21,20? Nel cast del programma vedremo vecchie conoscenze e new entry: il Preside, Paolo Bosisio, con i professori Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. La storica sorvegliante Lucia Gravante sarà affiancata da un nuovo collega Matteo Caremoli. Ad accompagnare il racconto, la voce narrante di Giancarlo Magalli. Tante poi le conferme tra il cast, che registra comunque anche qualche new entry. All’interno del convitto si svilupperanno nuove avventure, sbocceranno i primi amori tra i ragazzi e si innescheranno i primi scontri con il corpo docenti. Le regole non sono cambiate e ad assicurarne il rispetto sarà il corpo docente con il Preside in testa. Le giornate saranno scandite da studio e attività ricreative, il tutto accompagnato dall’assenza di cellulari, senza mamma e papà, lontani dalle comodità cui i giovani adolescenti di oggi sono abituati. Per tutti l’obiettivo finale resta quello superare l’esame di terza media del 1977.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto i professori de Il Collegio 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.