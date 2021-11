Il Collegio 6 oggi non va in onda: perché, il motivo | 16 novembre Rai 2

Perché Il Collegio 6 non va in onda stasera? Ve lo diciamo subito: il programma non viene trasmesso oggi, 16 novembre 2021, su Rai 2 perché sul secondo canale vanno in onda in diretta le ATP Finals di tennis da Torino. Il Collegio però verrà trasmesso regolarmente, con la sua quarta puntata, su Rai Play. Tutti i fan del reality dovranno quindi collegarsi sulla piattaforma streaming della Rai alle 21.30, per seguire in diretta la quarta puntata de Il Collegio. Potranno altrimenti recuperarla in qualsiasi momento attraverso la funzione on demand.

Ecco perché oggi Il Collegio 6 non va in onda su Rai 2. Il programma campione d’ascolti tornerà regolarmente in onda in tv la prossima settimana. Trasmettendo il reality per questa settimana su RaiPlay, viene dunque confermata al chiusura della sesta edizione pe il 21 dicembre, prima quindi delle festività natalizie. Oggi, 16 dicembre, Rai 2 offrirà dalle 21 il match di tennis che vedrà protagonista Hubert Hurkacz contro Matteo Berrettini, o se non devesse recuperare, contro Sinner.

Cast: studenti e professori

Abbiamo visto perché Il Collegio 6 non va in onda oggi su Rai 2, ma qual è il cast con gli alunni e i professori di questa edizione? La classe è formata da 20 giovani studenti: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).