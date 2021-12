Il Collegio 6, eliminati: chi è stato eliminato (espulso) oggi

IL COLLEGIO 6 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, lunedì 13 dicembre 2021, al termine della settima puntata de Il Collegio 6, il docu-reality in onda su Rai 2? La sesta puntata del reality è stata ricca di colpi di scena. A dover lasciare il reality show è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Cast

Ma qual è il cast (alunni) de Il Collegio 6, in onda su Rai 2? La classe è formata da 20 giovani studenti: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).

Streaming e tv

Dove vedere Il Collegio 6 in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il lunedì e/o martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.