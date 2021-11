Il Collegio 6: le anticipazioni della quinta puntata su Rai 2, 23 novembre. Studenti e professori

Questa sera, martedì 23 novembre 2021, su Rai 2 va in onda Il Collegio, la sesta edizione del docu-reality diventato un cult soprattutto fra i giovani. Quest’anno il cast de Il Collegio è catapultato nel 1977. La voce narrante è quella di Giancarlo Magalli mentre la location è il Collegio Regina Margherita di Anagni. In tutto sono previste otto puntate. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di oggi, 23 novembre 2021? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni terza puntata

Il Collegio 6 è ambientato nel 1977: l’anno de ‘La febbre del sabato sera’, dello storico programma tv ‘Portobello’, del mito di ‘Sandokan’, dei successi senza tempo come ‘Heroes’ di David Bowie, ‘We Are the Champions’ dei Queen. Gli anni Settanta sono anni di svolta: dell’esplosione della creatività alla nascita delle radio libere, dal femminismo militante alle contestazioni giovanili. In classe, quindi, si parlerà anche di sindacato, di canzone d’autore, di divorzio, di censura. Gli studenti, inoltre, avranno la possibilità di lavorare come una vera e propria redazione e pubblicare la loro ‘fanzine’, rendendo omaggio alle radio libere del tempo, e animando, come ideatori e speaker, la Radio del Collegio. Ci sarà poi il ‘progetto cinema’ guidato dal regista Lorenzo Vignolo, grazie al quale i collegiali scriveranno e dirigeranno un vero e proprio film di cortometraggio girato rigorosamente in Super 8.

Nella terza puntata di oggi, 23 novembre 2021, de Il Collegio 6 i ragazzi saranno chiamati a dover gestire la lontananza da casa e a confrontarsi con le prime difficoltà nei rapporti fra loro e con le lezioni in classe. All’interno del gruppo – soprattutto tra le ragazze – le acque si agiteranno, nasceranno discussioni e liti, sbocceranno nuove amicizie mentre altre si romperanno e una novità in arrivo contribuirà ad alimentare le divisioni all’interno del gruppo. Il comportamento spesso indisciplinato, ai limiti dell’irrispettoso metterà a dura prova i neo-eletti rappresentanti di classe che dovranno cercare di gestire i malumori. Intanto cominceranno le trasmissioni della radio libera del Collegio, gestita interamente dai ragazzi, mentre una lezione notturna di arte permetterà a molti collegiali di aprirsi, raccontando paure ed emozioni profonde. Ma il giorno dopo, l’atteggiamento sbagliato di alcuni di loro porterà il preside a un provvedimento nei loro confronti: se vorranno restare al Collegio dovranno superare una verifica. Ci riusciranno?

Cast: studenti e professori

Abbiamo visto le anticipazioni della quinta puntata de Il Collegio 6, ma qual è il cast con gli alunni e i professori di questa edizione? La classe sarà formata da 20 giovani studenti: Sveva Accorrà (14, Monza), Federica Cangiano (14, Napoli), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Gaia Cascino (16, Roma), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Giovanni Junior D’Ambrosio (15, Napoli), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Alessandro Giglio (15, Torino), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Rebecca Parziale (14, Genova), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Vincenzo Rubino (16, Bari), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu).

Per quanto riguarda i professori, tornano Andrea Maggi (italiano), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze naturali), Luca Raina (storia e geografia), Alessandro Carnevale (arte). New entry, invece: Duccio Curione (educazione fisica), Silvia Smaniotto (educazione musicale), Denise Mcnee (inglese), Lidia Carew (ballo), Lorenzo Vignolo (cinema), Marco Volante (relatore del convegno) Roberta Sette (educazione sessuale). Alla guida de Il Collegio 6 c’è ancora il severo preside Paolo Bosisio. Il cast extrascolastico vede sempre la presenza della sorvegliante Lucia Gravante, affiancata dal nuovo collega Matteo Caremoli, mentre torna il bidello Enzo Marcelli.